Câteva cifre de Ziua Europeană a Statisticii: Binele de știut din Biserica Ortodoxă Română

Pentru că deviza Basilica.ro este „Binele de știut”, de Ziua Europeană a Statisticii prezentăm câteva cifre și statistici din Biserica Ortodoxă Română.

Ele arată o creștere a implicării și a investițiilor în acțiuni filantropice în perioada pandemiei, dar și grija față de monumente culturale și educație.

Filantropie

Valoarea activităților de asistență socială și filantropică a fost de peste 32 de milioane de euro în 2019, de peste 38 de milioane de euro în 2020 și de peste 44 milioane euro în 2021*.

» Creșterea a fost constantă, de la an la an, astfel că în 2021, al doilea an de pandemie, Biserica a cheltuit cu 37,7% mai mult decât în 2019 pentru a oferi asistență socială și ajutor umanitar.

» Numai în perioada de urgență Covid-19 (16 martie – 17 mai 2020) ajutorul financiar și material oferit a fost în valoare de peste 4,3 milioane de euro.

Numărul beneficiarilor de servicii sociale și ajutoare umanitare a crescut și el constant în ultimii ani: de la 119.758 în 2019 la 137.679 în 2020 și apoi la 144.226 în 2021.

» Astfel, în 2021, Biserica a ajutat cu 20% mai multe persoane nevoiașe decât în anul dinaintea pandemiei.

Toate aceste activități au implicat mii de persoane, în cea mai mare parte voluntari:

2019: 17.995 persoane, din care 16.158 voluntari

2020: 16.721 persoane, din care 14.586 voluntari

2021: 19.853 de persoane, din care 18.092 voluntari

» În 2021, al doilea an de pandemie, Biserica a reușit să mobilizeze pentru acțiunile sale filantropice cu 12% mai mulți voluntari decât în anul dinaintea pandemiei.

Numărul preoților care oferă sprijin spiritual în unitățile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de sociale din toată țara a crescut de la 364 în 2019 la 463 în 2021, cu un vârf în 2020, anul pandemiei, când aceștia au fost cei mai numeroși: 501.

Pentru anul 2022 există doar date parțiale. Ceea ce a fost raportat până acum este că ajutorul pentru refugiații și victimele războiului din Ucraina a depășit 7 milioane de euro la finele lunii mai.

* Datele de mai sus nu cuprind alocările de resurse umane și materiale făcute de Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale și nici cele făcute de parohii și mănăstiri în favoarea bolnavilor, bătrânilor, copiilor și săracilor.

Cultură și conservarea monumentelor

În Patriarhia Română se tipăresc anual aproape 300 de titluri de carte. Dintre acestea, anul trecut, titlurile inedite publicate de Editurile Patriarhiei în 2021 au fost în număr de 120 – o creștere cu 76,4% față de anul precedent

Biserica Ortodoxă Română deține 14.286 lăcașuri de cult, dintre care 3.050 monumente istorice. O parte dintre ele au fost restaurate cu bani europeni, ceea ce demonstrează capacitate instituțională și atestă contribuția Bisericii la conservarea patrimoniului național.

» Renovarea Ansamblului Mitropolitan din Iași a atras fonduri de 15 milioane de euro, iar cea a Palatului Patriarhiei de 18 milioane de euro, execuția fiind realizată în timp record: doi ani (2014-2016).

Între timp, în ciuda tuturor vicisitudinilor economice, continuă lucrările la Catedrala Națională. În ultimii trei ani au fost finalizate:

Structura de rezistență: 100%

Montajul ușilor: 100%

Acoperișul turlelor și cupolei: 100%

Mozaicul altarului Catedralei Naționale: 100%

Tencuiala exterioară a turlelor mici și a turlei clopotniță până la cota +45.00: 100%

Placarea stâlpilor pridvorului: 95%

Educație

Instituții de educație formală

În Patriarhia Română funcționează 26 de seminarii teologice, 11 facultăți de Teologie și 3 departamente de Teologie care formează viitori clerici, profesori de religie, dar și artiști specializați în arta sacră. Aceste instituții educative au fost responsabile pentru școlarizarea, în 2021, a 4.361 de elevi de nivel liceal și 4.381 de studenţi.

Educație non-formală și sprijin concret

„Alege școala!”

În perioada 2018 – 2021, Biserica Ortodoxă Română a atras peste 5,3 milioane de euro din fonduri europene, cu care a finanțat programul de prevenire a abandonului școlar „Alege școala!”.

Alte 3 milioane de euro au fost atrase de Patriarhia Română în 2020, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (două proiecte), respectiv cu Fundaţia World Vision România, pentru același program. Activitățile educative se derulează în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023, în comunități din județele: Prahova, Vaslui, Botoșani, Constanța, Galați și Iași.

» Prin program au fost oferite și 2.000 de tablete electronice copiilor, pentru educația de la distanță în perioada de pandemie în 2020.

» Alte 5.000 de tablete electronice au fost oferite în același an prin Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române.

Astfel, sprijinul educațional pentru copii este însoțit de sprijin concret, prin oferirea de ghiozdane cu rechizite și uneori și cu haine sau echipament sportiv. Numai în toamna anului acesta, au primit astfel de sprijin:

» peste 14.000 de elevi din Arhiepiscopia Bucureștilor**;

» peste 4.000 de elevi din Arhiepiscopia Dunării de Jos:

» peste 2.500 de elevi din Arhiepiscopia Râmnicului;

» peste 1.500 de elevi din Episcopia Hușilor;

** Cifra nu include sprijinul oferit de Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale în cadrul Programului „Ajutor pentru elevi”.

Cateheză

Zeci de mii de copii participă anual la Programul Naţional Catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, care se desfășoară prin 852 centre catehetice şi prin specializarea de formatori. Anul trecut, au avut loc activităţi în 1.257 parohii, cu participarea a 39.325 copii.

Surse principale: Rapoartele Consiliului Național Bisericesc pe anii 2019, 2020, 2021

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro cu imagini de la Catedralanationala.ro și Freepik.com

