Catedrala Mitropolitană din Sibiu a găzduit un concert de colinde

Catedrala Mitropolitană din Sibiu a găzduit, luni, un concert de colinde susținut de trei coruri.

Cele trei grupuri corale, Corul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Corul Regimentului 46 Artilerie și corul Parohiei Sibiu – Dealu Ocnei, au interpretat un program variat de colinde tradiţionale.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, alături de care s-au aflat slujitori ai lăcașului de cult și pasionați de colinde.

Momente de bucurie

Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat pe coriști pentru munca depusă și le-a mulțumit pentru momentele muzicale pe care le-au interpretat.

„Este o bucurie provocată nu neapărat de armonia melodică, sau de interpretarea care este legată de viaţa noastră duhovnicească, ci ea vine de Sus”, a spus Mitropolitul Ardealului.

„Aţi exprimat minunea care s-a întâmplat acum peste 2000 de ani în peştera din Betleem, când Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană a Sfintei Treimi, a venit în lume din iubire şi aşa a rânduit Tatăl Ceresc ca Întruparea să fie premisa mântuirii întregii omeniri”.

Mesaj de mulțumire

De asemenea, părintele Florin Pavel, coordonator al corului Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, a transmis Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu mesajul comandantului academiei sibiene.

„Mulţumim pentru că ne-aţi primit cu atâta drag şi cu atâta bucurie. Este a cincea oară când venim să vă colindăm şi încercăm să vă împărtăşim această bucurie pe care o simţim de fiecare dată noi, cei care în fiecare zi ne pregătim pentru a apăra patria şi pentru a ne sluji ţara aceasta frumoasă”.

Corurile de colindători au primit, la final, daruri din partea Mitropolitului Ardealului.

Foto credit: Mitropolia Ardealului