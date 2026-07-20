PS Teofil Trotușanul împlinește un an de când a fost hirotonit arhiereu

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împlinește luni un an de la primirea darului arhierei.

Ierarhul s-a născut la 16 ianuarie 1979, în municipiul Hunedoara, în familia preotului Viorel și a preotesei Fivii Anăstăsoaie, fiind primul dintre cei șase copii ai familiei.

Formare

A urmat cursurile Liceului Teoretic „Dimitrie Ghica” din Comănești, județul Bacău, apoi a studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, unde a obținut licența în Teologie Pastorală în anul 2001.

Și-a continuat formarea prin studiile de master în specializarea Pastorație și viață liturgică, iar în anul 2011 a obținut titlul de doctor în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu, cu lucrarea Sfântul și Marele Mir în Biserica Ortodoxă Română – Rânduiala pregătirii, semnificația teologică a materiei și efectele sacramentale ale ungerii cu Marele Mir, elaborată sub îndrumarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Intrarea în monahism

A intrat în obștea Mănăstirii Radu Vodă din București în anul 2000. În același an a devenit rasofor, primind numele Dometie, iar la 29 august 2001 a fost tuns în monahism cu numele Teofil, avându-l naș de călugărie pe Arhim. Teofil Bădoiu, fost stareț al Mănăstirii Slănic din județul Argeș.

În zilele de 9 și 10 octombrie 2001 a fost hirotonit ierodiacon și ieromonah pe seama Mănăstirii Radu Vodă de către Preasfințitul Părinte Varsanufie, actualul Arhiepiscop al Râmnicului, pe atunci Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titulatura de Prahoveanul.

Activitatea didactică și pastorală

Încă din primii ani de slujire, viitorul ierarh a îmbinat activitatea pastorală cu cea didactică. În anul 2002 a fost numit profesor spiritual la Seminarul Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București, iar între anii 2003 și 2010 a predat disciplina Liturgică în cadrul aceleiași instituții.

În data de 1 august 2003, a fost numit preot slujitor la Catedrala Patriarhală, după ce îndeplinise, pentru o scurtă perioadă, ascultarea de stareț interimar al Mănăstirii Snagov.

În ziua Sfintelor Paști din anul 2004, vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist l-a hirotesit protosinghel, iar în Duminica Ortodoxiei din anul 2008, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l-a hirotesit arhimandrit.

Exarhatul și slujirea în Țara Sfântă

Între anii 2005 și 2015 a îndeplinit ascultarea de exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. Totodată, între 2007 și 2014 a fost stareț al Schitului Darvari din București.

A făcut parte din Comisia liturgică a Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost membru titular al Consistoriului Monahal Central Bisericesc și președinte al Consistoriului Superior Bisericesc Monahal. În perioada aprilie 2014 – ianuarie 2015 a slujit ca Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale.

Începând cu 1 decembrie 2014, Preasfințitul Părinte Teofil a fost numit Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan.

Timp de peste un deceniu, a coordonat activitatea administrativă, liturgică și pastorală a reprezentanței Patriarhiei Române în Țara Sfântă, contribuind la consolidarea prezenței românești în locurile sfințite de viața Mântuitorului Iisus Hristos.

Alegerea în demnitatea de episcop vicar

În data de 2 iulie 2025, la propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu titulatura Trotușanul.

Hirotonia a avut loc în 20 iulie 2025, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, fiind oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro