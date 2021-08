Care este stadiul Centrului pentru copii cu dizabilități construit de Mihai Neşu

„În a noua săptămână de şantier am terminat săpăturile pentru fundaţie, am terminat legarea fierului şi am turnat talpa fundaţiei pe toată suprafaţa centrului de recuperare”, transmite Mihai Neşu într-un clip publicat YouTube.

Complexul pe care Fundaţia Mihai Neşu îl construiește în satul Cihei, la șase kilometri distanță de Oradea, are o suprafață de două hectare. Centrul le va facilita tinerilor cu dizabilități integrarea în societate.

Şantierul a fost deschis în data de 3 iunie. De atunci, fostul fotbalist a lansat un „jurnal de lucrări”, în format video, pentru a informa cu privire la stadiul proiectului.

Costurile sunt de aproximativ 3,5 milioane de euro.

„Pentru a finaliza proiectul avem în continuare nevoie de susţinere financiară; avem nevoie de aproximativ 2,5 milioane de euro cât mai repede pentru a nu opri şantierul. Firma de construcţii se mişcă foarte repede şi este serioasă. Nu dorim să se oprească din lipsă de fonduri, de aceea, apelăm în continuare la ajutorul vostru şi vă rugăm să ne sprijiniţi cum puteţi ca să ducem la bun sfârşit acest proiect”, precizează Mihai Neşu în ultimul episod din jurnalul de şantier.

El face apel şi la firmele care doresc să ajute financiar.

„Firmele pot direcţiona 20% din impozitul pe profit fără niciun cost şi astfel să contribuie la construirea complexului. Bineînţeles, orice firmă de construcţii care doreşte să ne sprijine cu materialele necesare, aşteptăm să ne contacteze”.

În cadrul complexului va fi construită şi o biserică cu hramurile „Buna Vestire” şi Sfântul Ioan de Shanghai și San Francisco.

Pentru donații – Mihai Neșu Foundation

RO63BTRLRONCRT0246793101 – cont în Lei

RO13BTRLEURCRT0246793101 – cont în Euro

RO17BTRLUSDCRT0246793101 – cont în USD

BIC Swift

BTRLRO22

Banca Transilvania – Sucursala Oradea, România

(dacă e cazul, menționează „pentru biserică” la Detaliile transferului)

Trimite SMS cu textul CRED la numărul de telefon 8844.

Setează online o donație lunară cu orice sumă prin site-ul fundației.

Cumpără un produs din magazinul online al fundației.

Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit.

Pentru informații suplimentare

WhatsApp: 0721.366.252

Email: [email protected]nf.ro

Foto credit: Captură video Mihai Neşu Foundation