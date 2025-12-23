Decizie la Camera Deputaților: 2026, declarat Anul „Iancu de Hunedoara, apărător al creștinismului”

Comisia de Cultură a Camerei Deputaților a avizat pozitiv proiectul de lege care instituie 2026 drept Anul „Iancu de Hunedoara, apărător al creștinismului, echilibru și toleranță între semințiile Europei”.

Proiectul a fost avizat cu unanimitate de voturi și este propus în contextul în care anul viitor se împlinesc 570 de ani de la moartea lui Iancu de Hunedoara, informează Agerpres.

Proiectul urmează să intre în discuțiile plenului Camerei și toate partidele și-au anunțat sprijinul pentru adoptarea actului normativ.

Inițiat de doi deputați de Hunedoara, proiectul de act normativ a fost adoptat de către Senat, în ședința din 2 decembrie.

Potrivit acestuia, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot organiza sau sprijini logistic și material manifestări de comemorare și celebrare a personalității lui Iancu de Hunedoara, inclusiv evenimente culturale, educaționale și științifice, precum și activități de promovare a imaginii sale și a patrimoniului cultural-istoric asociat.

2026 a mai fost declarat, prin lege, drept „Anul Constantin Brâncuși” în România, pentru a celebra 150 de ani de la nașterea sculptorului gorjean.

„Atlet al lui Hristos”

Iancu de Hunedoara a fost una dintre cele mai importante figuri ale Europei Centrale și de Est din secolul al XV-lea. S-a născut în jurul anului 1407, într-o familie de mici nobili români, și a reușit să se afirme prin talent militar și abilitate politică.

A urcat treptat în ierarhie, devenind voievod al Transilvaniei și unul dintre cei mai respectați conducători ai vremii.

Viața sa a fost strâns legată de lupta împotriva Imperiului Otoman, care amenința constant Europa. Iancu de Hunedoara s-a remarcat prin numeroase campanii militare, organizate cu disciplină și strategie, reușind să obțină victorii importante. Cea mai cunoscută izbândă este apărarea Belgradului din 1456, când armata sa a oprit înaintarea otomană și a salvat orașul de la cucerire.

Pentru luptele sale în apărarea creștinătății, Iancu de Hunedoara a fost numit „Atlet al lui Hristos” sau „Lumina lumii”.

A murit în 11 august 1456, la scurt timp după victoria de la Belgrad, lăsând în urmă o moștenire creștină și o istorie măreață.

Foto credit: Go Hunedoara

