Bogăția culturală a fiecărui popor nu împiedică trăirea aceleiași Ortodoxii: Ziua Mondială a Tineretului Ortodox

Membri ASCOR București, au participat, alături de alți 300 de tineri din 15 țări, la Ziua Mondială a Tineretului Ortodox organizată la Varșovia în perioada 10-12 februarie.

„Ne-am adunat în capitala Poloniei, constatând că bogăția culturală a fiecărui popor nu împiedică trăirea autentică a aceleiași Ortodoxii”, au transmis la întoarcere reprezentanții ASCOR București.

Tinerii, proveniți din 12 Biserici Ortodoxe din Europa și America de Nord, au participat la un program care a inclus foc de tabără, concert de muzică bisericească georgiană, concert de muzică ușoară, teatru și conferințe, dar și rugăciune comună.

Membri ai clerului ortodox din Polonia, Germania și SUA au răspuns la întrebările tinerilor, iar aceștia au avut ocazia de a stabili legături între ei.

„Am legat prietenii, am vizitat principalele obiective turistice și religioase din oraș și am trăit în multă armonie. Programul manifestării ne-a permis să împletim socializarea cu spectacole de teatru și muzică, cu participarea la conferința duhovnicească de sâmbătă seară și cu rugăciunile de fiecare zi”, au mai transmis studenții ortodocși români.

Punctul culminant al celor trei zile de sărbătoare a fost Sfânta Liturghie oficiată de Mitropolitul Sava al Poloniei la Catedrala Ortodoxă „Sfânta Sofia” din Varșovia, unde s-a slujit în mai multe limbi.

Evenimentul a fost organizat de Fellowship of Orthodox Youth in Poland, organiația de tineret a Bisericii Ortodoxe a Poloniei, în cooperare cu Suprasl: A World Fellowship of Orthodox Youth, o asociație recent creată care își propune să pună în legătură tinerii din întreaga lume prin evenimente organizate pentru ei.

