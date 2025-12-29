Biserica „Sf. Andrei” din Beclean a aniversat 30 de ani de la sfințirea pietrei de temelie

Biserica „Sf. Andrei și Sfinții Martiri Brâncoveni”, supranumită Catedrala din Beclean, a aniversat duminică 30 de ani de la sfințirea pietrei de temelie.

Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța și rolul familiei creștine, ca temelie a credinței și a transmiterii valorilor creștine din generație în generație.

„Familia a fost întemeiată de Dumnezeu încă din Rai. Cât de importantă este familia creștină! Câtă grijă trebuie să aibă soțul față de soția lui și față de copiii lui și invers! La lucrul acesta trebuie să medităm foarte serios, într-o lume în care toate sunt relative”, a îndemnat Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

IPS Andrei l-a hirotonit diacon pe teologul Sabin Mircea Belceanu, care urmează să fie hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Gherla.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Mitropolitul Andrei i-a acordat preotului paroh Claudiu Doru Zinveliu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici.

Epitropul Mircea Susa, cântărețul bisericesc Cristian-Romulus Bal și paraclisierul Grigore Mureșan au fost distinși cu Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”.

Catedrala din Beclean

Piatra de temelie a Bisericii „Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Martiri Brâncoveni” din Beclean, situată în centrul orașului, a fost pusă în anul 1995 de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu, iar lucrările de construcție au început în anul 1998, fiind coordonate de parohul Vicențiu Doru Zinveliu.

Lăcașul de cult a fost sfințit în data de 17 august 2013 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei. Între anii 2013–2020, biserica a fost pictată în tehnica tempera, realizată de pictorul Gheorghe Rogojan și au fost efectuate ultimele finisaje.

În data de 27 decembrie 2020, Mitropolitul Andrei a sfințit pictura bisericii și a binecuvântat lucrările realizate.

Parohia asigură zilnic hrană pentru aproximativ 10 persoane și organizează numeroase activități culturale: concerte de muzică clasică, folk și populară, cursuri de chitară, pian, pictură și sport. Parohia dispune de bibliotecă, muzeu etnografic și sală de conferințe și proiecții media, destinate tinerilor și copiilor.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim