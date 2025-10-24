Renaștere din cenușă: O biserică din Basarabia a fost sfințită după trei ani de reconstrucție

Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Călărași, Republica Moldova, a fost sfințită joi, la trei ani după ce un incendiu a mistuit complet lăcașul de cult.

Slujba de sfințire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, și de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți.

Din sobor a făcut parte și părintele Toma Grădinaciuc, fost protoiereu de Iași I, care a adus în dar o raclă ce conține un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

În semn de recunoștință pentru efortul depus în reconstruirea bisericii, distrusă de incendiul din 2022, părintele paroh Dumitru Rusu a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Petru distincția „Crucea Mitropoliei Basarabiei”.

La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților locale, între care Nicolae Drăgănel, președintele Consiliului Raional Călărași, și Victor Ambroci, primarul municipiului Călărași.

Incendiu devastator

În ziua de 2 mai 2022, un incendiu puternic a mistuit aproape în întregime biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Călărași.

Părintele paroh Dumitru Rusu declara atunci: „Tot ce am avut s-a făcut scrum”. Singurul obiect care a scăpat neatins de flăcări a fost o icoană a Maicii Domnului „Pătimitoarea”, potrivit părintelui.

Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a fost întemeiată în 2012. Inițiativa a fost a părintelui Dumitru Rusu și a unui grup de peste 70 de credincioși. Piatra de temelie a bisericii a fost sfințită în 2013, iar construcția lăcașului a fost finalizată un an mai târziu.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți