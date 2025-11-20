Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Revista „Binele de știut”: Sfințirea picturii Catedralei Naționale

Luna octombrie a adunat în București credincioși din întreaga țară și din diaspora, veniți să se împărtășească de bucuria sfințirii picturii Catedralei Naționale și a prăznuirii Sfântului Dimitrie cel Nou. Evenimentele lunii au debutat cu proclamarea locală a canonizării Sf. Dumitru Stăniloae, săvârșită la Mănăstirea Cernica.

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Sfântul Munte Athos: Delegația Patriarhiei Române participă la sărbătoarea Aflării moaștelor Sf. Dionisie de la Colciu

O delegație a Patriarhiei Române, condusă de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, participă, la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos, la prima sărbătorire a Aflării moaștelor Sfântului Dionisie de la Colciu.

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Tomosul Sinodal de canonizare a celor patru cuvioși români din Sfântul Munte Athos

Textul integral al tomosului sinodal de canonizare a cuvioșilor români care au trăit în Sfântul Munte Athos: Dionisie (Ignat) de la Colciu, Petroniu (Tănase), Nifon (Ionescu) și Nectarie (Crețu) Protopsaltul de la Prodromu.

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Milostenia este chipul iubirii dumnezeiești trăite în lume, spune IPS Atanasie

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a subliniat, duminică la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Dagenham, că milostenia „este chipul iubirii dumnezeiești trăite în lume”.

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Arhim. Zaharia Zaharou, la București: Măreția omului se descoperă în rugăciunea sfinților pentru întreaga lume

„Măreția omului se descoperă în rugăciunea sfinților pentru întreaga lume. Sfinții fac ca cerul și pământul să ia aminte la ei atunci când se înfățișează înaintea Ziditorului lor, mijlocind pentru întregul Adam, pentru tot neamul omenesc, de la începutul și până la sfârșitul veacurilor”, a spus Arhimandritul Zaharia Zaharou marți la București.

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