Beneficiarii unui centru social din Sibiu au participat la ateliere de terapie prin artă

Beneficiarii Centrului Social „Sfânta Treime” al Arhiepiscopiei Sibiului au participat joi la ateliere de terapie prin artă, în cadrul expoziției „Transilvania | Extravaganza”, semnată de pictorul Ștefan Câlția.

Activitatea a debutat cu un tur ghidat al expoziției, conceput pentru a-i ajuta pe participanți să descopere simbolurile și mesajele lucrărilor, într-un demers care îmbină experiența artistică cu reflecția personală și explorarea emoțiilor.

Coordonatoarea Centrului Social „Sfânta Treime”, Roxana Dinescu, a subliniat că beneficiarii instituției fac parte din proiectul coordonat de terapie prin artă.

„Beneficiarii sunt foarte emoționați și cred că atelierele de pictură pe care le-a organizat maestrul Ștefan Câlția pentru vârstnicii Sibiului sunt de bun augur”.

Demersul promovează principiile incluziunii și ale respectului față de fiecare participant la activitate.

Între imagine și trăire

Atelierele fac parte din programul educațional și experiențial „Între imagine și trăire. Explorarea lumilor interioare prin simbol”, desfășurat în cadrul expoziției și destinat copiilor, adolescenților și vârstnicilor.

Pentru fiecare categorie de participanți au fost pregătite parcursuri adaptate, coordonate de facilitatori specializați, care urmăresc stimularea creativității, atenției și exprimării personale.

Kristina Rațiu Demuth, art-terapeut și artist vizual multidisciplinar, a explicat că activitățile nu reprezintă ședințe de terapie propriu-zisă, ci folosesc instrumente specifice acestei discipline.

„Am inserat elemente de art-terapie ca să facilităm o deschidere mai mare a sufletului, o deschidere pe care noi, ca terapeuții, știm să o conținem”.

Expoziția „Transilvania | Extravaganza” este găzduită în fosta Școală Pedagogică a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu și poate fi vizitată până în data de 16 august. Manifestarea a fost organizată de Fundația Ștefan Câlția, Galeria Posibilă și Asociația Galeria Artep, în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

Foto credit: Mitropolia Ardealului