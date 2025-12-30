Sărbătoare la Baia Mare: Episcopul Iustin a aniversat nouă ani de la întronizare

Preasfințitul Părinte Iustin a aniversat sâmbătă nouă ani de la întronizarea ca Episcop al Maramureșului și Sătmarului. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Andrei la Catedrala „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Alături de Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului au slujit Episcopul Iustin și Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul.

IPS Andrei a subliniat curajul mărturisitor al Sfântului Arhidiacon Ștefan, subliniind că exemplul său a fost urmat de sfinții canonizați în 2024.

„Gândindu-ne la viața noastră spirituală, găsim și între Sfinții pe care Sinodul nostru i-a canonizat anul trecut mărturisitori cu viața. Și e suficient să-l pomenim pe Sfântul Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Am putea pomeni și pe alții, însă, dacă se împlinește Cuvântul Mântuitorului cu el, se împlinește și cu alții”.

„Noi, care din darul lui Dumnezeu avem liniște și ne putem manifesta din punct de vedere spiritual, Îl mărturisim pe Domnul Hristos prin viața noastră”, a adăugat Mitropolitul Andrei.

Înaltpreasfinția Sa a spus: „Am venit să participăm la această sărbătoare frumoasă, care ne aduce aminte de întronizarea Preasfințitului Iustin. Și rugăm pe Dumnezeu să-l păzească cu sănătate și să-i țină râvna, râvna propovăduitoare și mărturisitoare pe care o are”.

Ziua tinerilor

La rândul său, Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit despre instituirea Zilei Tinerilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului.

„Am zugrăvit icoana Sfântului ocrotitor al tinerilor, am alcătuit un document și am proclamat ziua aceasta Ziua Tinerilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului”.

Preasfinția Sa a amintit că alegerea Sfântului Ștefan drept ocrotitorul tinerilor din eparhie a fost făcută după prima ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO) 2014.

La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiat un Polihroniu, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru anii de slujire ai Episcopului Iustin.

Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a rostit un cuvânt de apreciere la adresa Preasfințitului Părinte Iustin.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului