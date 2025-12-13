Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan” a laicilor intelectuali din Mitropolia Clujului a fost inaugurată  

Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan” a laicilor intelectuali din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului a fost inaugurată vineri, la a Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca.

Noua organizație are personalitate juridică de drept privat și funcționează cu binecuvântarea Mitropolitului Andrei, ca entitate neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ și independentă.

Asociația poartă numele vrednicului de pomenire Episcop Nicolae Ivan (17 mai 1855 – 3 februarie 1936), reîntemeietor al Eparhiei Clujului (1921). Acesta a lăsat posterității o moștenire deosebit de valoroasă, concretizată în edificii și instituții fundamentale pentru viața bisericească și culturală a Transilvaniei.

Noua structură culturală este coordonată de prof. univ. dr. Ioan Bolovan, în calitate de președinte, alături de mai mulți vicepreședinți desemnați pentru fiecare județ din mitropolie.

Lansarea organizației

La evenimentul de lansare au participat Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, profesorul universitar Ioan Bolovan, președintele asociației și invitați.

Președintele Academiei Române a susținut prelegerea cu tema „Reforma protestantă și românii transilvăneni din secolul al XVI-lea”, iar Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a evocat personalitatea Episcopului Nicolae Ivan.

„În cadrul asociației vom organiza activități precum expoziții, conferințe de specialitate, mese rotunde, școli de vară pentru tineri și alte inițiative menite să promoveze valorile ortodoxe, culturale și spirituale, în general. De asemenea, ne dorim să intrăm într-un dialog deschis cu reprezentanții și intelectualii tuturor confesiunilor din municipiul nostru și din cuprinsul mitropoliei noastre. Dorim să fim, în spațiul public, o voce care să exprime un punct de vedere al laicatului”, a spus prof. Ioan Bolovan.

Programul evenimentului a cuprins și un recital de colinde susținut de Corul „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim