Un secol de la nașterea arhim. Andrei Scrima va fi marcat printr-o conferință omagială la București

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va găzdui marți, 2 decembrie, o conferință omagială dedicată marcării a 100 de ani de la nașterea arhimandritului Andrei Scrima.

Conferința, intitulată „Arhim. Andrei Scrima – mistică, erudiție, dialog”, va avea loc, de la ora 17:00, în Amfiteatrul „I.G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

În cadrul evenimentului vor susține comunicări: arhimandritul Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator în cadrul Sectorului relații creștine și interreligioase, părintele profesor Bogdan Tătaru-Cazaban, Alexandru Gica, conferențiar la Facultatea de Matematică și Informatică din București și Marius Vasileanu. Moderatorul întâlnirii va fi Andrei Țipa.

Evenimentul este organizat de Centrul de Studii și Dialog Intercultural și Interreligios al Universității București, iar intrarea este liberă.

Anul acesta s-au împlinit, de asemenea, și 25 de ani de la trecerea la Domnul a arhimandritului Andrei Scrima.

Foto credit: Dilema Veche