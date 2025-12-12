Arhiepiscopul Tomisului împlinește 70 de ani

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împlinește vineri 70 de ani, prilej de recunoștință pentru o viață dedicată slujirii Bisericii.

Arhiepiscopul Teodosie s-a născut în data de 12 decembrie 1955, în Vatra Dornei, jud. Suceava. La botez a primit numele de Macedon.

A urmat școala pri­mară în Dorna – Arini, Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț (1971-1976) și Institutul Teologic Universitar din Bucu­rești (1976-1980).

A urmat cursuri de doctorat, specializarea Studiul Biblic al Vechiului Testament și Limba ebraică, la același Institut (1977-1981) și la Universitatea Birmingham – Anglia (1 octombrie 1992 – 1 aprilie 1993).

A fost închinoviat ca frate la schitul Crasna, jud. Prahova (1987) și tuns în monahism (1990) cu numele Teodosie. A fost hirotonit ierodiacon pe seama Paraclisului „Sfânta Ecaterina” al Facultă­ții de Teologie din București. În martie 1992 a fost hirotonit ieromonah, iar apoi hirotesit protosinghel. La începutul anului 1994 a fost hirotesit arhimandrit.

Slujirea arhierească

În data de 22 martie 1994 a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titlul „Snagoveanul” și hirotonit arhiereu în 3 apri­lie 1994.

În iulie 1999 a obținut titlul de doctor în Teologie al Facultății de Teolo­gie Ortodoxă din București, cu teza: „Car­tea Psalmilor și importanța ei pentru viața pastoral-misionară a Bisericii”. În anul 2005 a devenit doctor în Muzică.

În data de 21 februarie 2001, Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în scaunul arhiepiscopal de la Tomis (Constanța).

Acolo a înființat Seminarul Teologic „Dionisie Exiguul” și Școala de cântăreți bisericești „Gherontie Nicolau”, amândouă în Con­stanța. A fost profesor și decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Universitatea Ovidius din Constanța și a participat ca dele­gat al Bisericii Ortodoxe Române la activități pas­torale și culturale în SUA și în Europa.

Biografia integrală a Arhiepiscopului Tomisului poate fi consultată pe site-ul eparhial.

Foto credit: Basilica.ro