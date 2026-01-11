Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului își cinstește ocrotitorul spiritual

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, își cinstește duminică ocrotitorul spiritual, pe Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții de obște în Palestina.
Părintele Arhiepiscop Teodosie s-a născut în 12 decembrie 1955, la Vatra Dornei, jud. Suceava, primind la botez numele de Macedon.
Studii
A studiat la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț (1971-1976) și Institutul Teologic Universitar din București (1976-1980).
A urmat cursuri de doctorat, specializarea Studiul Biblic al Vechiului Testament și Limba ebraică, la același Institut (1977-1981) și la Universitatea Birmingham – Anglia (1 octombrie 1992 – 1 aprilie 1993).
Intrarea în monahism
S-a închinoviat la Schitul Crasna din județul Prahova în 1987, primind în 1990 tunderea în monahism și numele de Teodosie.
A fost hirotonit ierodiacon pe seama Paraclisului „Sfânta Ecaterina” al Facultății de Teologie din București, iar mai târziu ieromonah (1992). A fost ridicat la rangul de protosinghel în același an, iar în 1994 a primit rangul de arhimandrit.
Arhieria
În același an a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titulatura de „Snagoveanul”, fiind hirotonit arhiereu în 3 aprilie 1994.
În iulie 1999 a obținut titlul de doctor în Teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, cu teza: „Cartea Psalmilor și importanța ei pentru viața pastoral-misionară a Bisericii”. În anul 2005 a devenit doctor în Muzică.
În data de 21 februarie 2001, Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în istoricul scaun arhiepiscopal de la Tomis (Constanța).
A înființat la Constanța Seminarul Teologic „Dionisie Exiguul” și Școala de cântăreți bisericești „Gherontie Nicolau”.
A fost profesor, decan și conducător de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Ovidius” din Constanța.
A participat ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române la numeroase evenimentele pastoral-culturale de pe continentul european și cel american.
A primit numeroase titluri și distincții și este membru în numeroase foruri culturale și științifice.
Biografia integrală a Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie și o bibliografie selectivă a publicațiilor semnate de ierarh pot fi consultate pe site-ul eparhial.
Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro