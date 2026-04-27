Arhiepiscopul Târgoviștei a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică: O boltă către cer

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a oficiat slujba de punere a temeliei pentru noua biserică din comuna Potlogi, județul Dâmbovița, despre care a spus că este o „boltă către cer”.

Noul lăcaș va avea hramurile „Sfânta Treime” și „Acoperământul Maicii Domnului”.

În cuvântul rostit cu această ocazie, IPS Nifon a spus că după sfințire, locul unde se construiește biserica devine un spațiu sacru.

De asemenea, ierarhul a explicat și motivațiile pentru care s-au ales aceste hramuri, evidențiind semnificația acestora.

Arhiepiscopul Târgoviștei a vorbit și despre argumentele în sprijinul ideii că Ortodoxia este „mama neamului românesc”.

La eveniment au luat parte reprezentanți ai autorităților locale și județene.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei

