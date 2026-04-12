Arhiepiscopul Râmnicului în Pastorala de Paști: Învierea Domnului transformă inimile prin Harul lui Dumnezeu

„Să devenim și noi mărturisitori ai faptului că Învierea Domnului transformă inimile prin Harul lui Dumnezeu”, a îndemnat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Pastorala de Paști.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că Învierea Domnului reprezintă temelia vieții creștine și centrul întregii existențe: „Învierea Domnului este fundamentul credinței, al misiunii și al propovăduirii apostolilor, dar și al vieții creștinilor din toate locurile și din toate timpurile”.

„Învierea lui Hristos este revărsarea luminii necreate, care pătrunde întreaga existență și o așază pe calea îndumnezeirii”, a adăugat Arhiepiscopul Varsanufie.

Viața cea nouă în Biserică

Arhiepiscopul Râmnicului a arătat că viața cea nouă inaugurată prin Înviere începe încă din această lume.

„Viața cea neînserată, inaugurată prin Înviere, nu aparține doar veacului viitor, ci începe încă din această lume, în viața Bisericii”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat rolul curățirii sufletești în trăirea luminii pascale: „Omul nu poate vedea lumina Învierii atâta timp cât simțirile sale sunt întunecate de patimi”.

Lucrare sinergică

De asemenea, ierarhul a subliniat că lucrare între harul divin și libertatea omului este una sinergică: „Curăția sufletelor noastre nu este un simplu efort uman, ci o lucrare sinergică, în care Harul lui Dumnezeu și libertatea omului se întâlnesc”.

Înaltpreasfinția Sa a îndemnat la trăirea concretă a iubirii creștine, mai ales față de cei aflați în nevoie: „Evlavioasa prăznuire a Paștilor înseamnă și a înveșnici lumina Învierii pe chipurile celor sărmani”.

„Lumina Învierii se păstrează vie în noi doar atunci când devine lumină împărtășită”, a avertizat Arhiepiscopul Varsanufie.

Lumină neapusă

Totodată, ierarhul a arătat că iubirea concretă față de aproapele este o formă de întâlnire cu Hristos: „Când omul își deschide inima și mâinile către cel lipsit, nu face doar un gest social, ci participă la lucrarea lui Dumnezeu”.

„Lumina Învierii să vă rămână ca o lumină neapusă în suflet, aducând rod de bunătate, milă și pace”, a îndemnat la final Înaltpreasfinția Sa.

Pastorala de Paști a Arhiepiscopului Râmnicului poate fi citită integral aici.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului