Arhiepiscopul Râmnicului în Pastorala de Crăciun: Recunoștința se poate transforma într-o rugăciune continuă

Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului îi îndeamnă pe credincioși să trăiască sărbătoarea Nașterii Domnului nu doar ca un moment festiv, ci ca o stare lăuntrică permanentă, arătând că recunoștința pentru darurile lui Dumnezeu „se poate transforma într-o rugăciune continuă”.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie arată că Nașterea Domnului este o taină vie, care continuă să lucreze în viața fiecărui om. Ierarhul subliniază că Fiul lui Dumnezeu „Se arată în ieslea Betleemului ca vistierie a darurilor cerești, ca izvor al bucuriei, al păcii și al înnoirii întregii făpturi”, iar această minune este temelia renașterii noastre duhovnicești.

Necesară pentru mântuire

Arhiepiscopul Râmnicului explică faptul că Întruparea a fost necesară pentru mântuirea omului, deoarece „omul singur nu se putea izbăvi de moarte”, iar Dumnezeu „S-a făcut om, ca un Milostiv, asumând întru totul firea noastră”.

Înaltpreasfinția Sa precizează limpede că mântuirea este posibilă doar pentru că Hristos „asumă în mod real și deplin întreaga fire umană”, ridicând astfel firea căzută la „măsura plinătății lui Hristos”.

Un mesaj central al pastoralei este chemarea omului la înfiere și comuniune cu Dumnezeu. Arhiepiscopul Varsanufie citează Sfânta Scriptură, arătând că prin Hristos „celor ce au crezut în El le-a dat puterea de a se numi fiii lui Dumnezeu”, iar astfel „noi toți suntem fii și moștenitori ai împărăției Sale, prin Iisus Hristos”.

Nașterea a deschis Raiul

Arhiepiscopul evidențiază speranța și lumina aduse de Nașterea Domnului într-o lume marcată de întuneric și deznădejde. Arhiepiscopul Râmnicului amintește că „a fost risipit orice gând al deznădejdii în bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu”, pentru că El „voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină”.

Un mesaj actual și ușor de receptat este acela al trăirii credinței în viața de zi cu zi. Arhiepiscopul Râmnicului arată că „Nașterea Domnului a deschis Raiul, însă trebuie să deschidă și ochii noștri duhovnicești”, iar intrarea în această viață nouă ține de „sfințirea vieții, de înnoirea minții, după Chipul Celui născut în Betleem”.

Pastorala se încheie cu un îndemn la statornicie în credință și la trăirea bucuriei Nașterii Domnului în familie și comunitate, Înaltpreasfinția Sa dorind tuturor „pace, sănătate, bucurie și întărire, spre împlinirea a toată fapta cea bună întru iubire desăvârșită”.

Pastorala de Crăciun a Arhiepiscopului Varsanufie al Râmnicului poate fi citită integral aici.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului