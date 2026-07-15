În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților are loc o nouă ediție a programului de formare pentru tinerii preoți din eparhie.

Ediția a 4-a a proiectului „Formarea Tinerilor Preoți” a debutat duminică la Mănăstirea Sihăstria Putnei, reunind 20 de clerici aflați la începutul slujirii.

Deschiderea evenimentului a fost marcată printr-o întâlnire introductivă coordonată de echipa Sectorului Educațional-Teologic. Totodată, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a susținut o prelegere și a răspuns întrebărilor adresate de clerici privind aspecte ale slujirii liturgice și pastorale.

Ziua de luni a început cu participarea la Sfânta Liturghie oficiată în biserica de lemn a Mănăstirii Sihăstria Putnei, după care au continuat activitățile de formare.

Cursuri despre provocările actuale ale slujirii

Agenda acestei ediții cuprinde teme de interes pentru activitatea pastorală și administrativă a preotului.

Participanții au în vedere subiecte precum administrația parohială, vocația preotului ca soț, tată și slujitor și rolul Tainei Spovedaniei în vindecarea sufletească.

Totodată, programul include conferințe dedicate provocărilor contemporane privind familia, colaborării dintre școală și parohie, dezvoltării proiectelor pastoral-misionare și sociale, precum și aspectelor juridice și administrative ale activității parohiale.

Activitatea se desfășoară sub îndemnul biblic: „Nu fi nepăsător față de harul care este întru tine” (I Timotei 4, 14), organizatorii propunând participanților un cadru de aprofundare teologică și de schimb de experiență pastorală, adaptat provocărilor slujirii actuale.

Inițiativa este coordonată de Sectorul Educațional-Teologic al Arhiepiscopiei și urmărește dezvoltarea competențelor pastorale, administrative și misionare ale participanților. Programul se va încheia vineri.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților