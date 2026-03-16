Arhiepiscopia Sibiului va însoți parcursul educațional a 270 de copii vulnerabili. Unde va fi centrul dedicat lor

În Arhiepiscopia Sibiului a început un proiect cu finanțare europeană destinat copiilor: va fi construit un centru cu dotări sportive și culturale, iar 270 de copii din Sibiu și zona rurală limitrofă, dintre care 30 de etnie romă, vor beneficia, pe parcursul a patru ani, de forme complexe de sprijin și asistență.

Un comunicat recent al Arhiepiscopiei Sibiului anunță care este valoarea totală a proiectului: 12.284.315,79 lei, din care 10.771.118,78 finanțări nerambursabile, în principal din fonduri europene.

Copiii vor avea acces la programe artistice, jocuri educative, activități de dezvoltare personală, de stimularea lecturii și de creativitate, activități sportive recreative, consiliere psihologică și orientare profesională, precum și la alte modalități de sprijin în activitatea școlară, informează Turnul Sfatului.

Pe durata implementării proiectului, beneficiarii vor primi pachete cu materiale sportive, rechizite școlare, alimente și produse de igienă personală, vor participa la activități de educație pentru sănătate, la acțiuni de ecologizare și de protecție a mediului, dar și la excursii, drumeții, vizite culturale și evenimente artistice.

Unde se construiește centrul

Centrul va fi construit pe strada Pedagogilor nr. 7 din Sibiu, pe un teren al Arhiepiscopiei Sibiului, cu o suprafață de 9.743 de metri pătrați. Clădirea, proiectată de arhitectul Vladimir Grigorov, va avea parter și etaj.

La parter vor fi organizate activitățile sportive, cu vestiare și grupuri sanitare, iar la etaj vor funcționa șase săli de clasă destinate activităților cultural-artistice, dotate cu tablă interactivă și sistem audio.

„Ne exprimăm speranța că acest proiect, dincolo de clădirea propriu-zisă care va fi edificată, contează în primul rând prin grija față de oameni, prin grija față de copii și prin programele educative care se vor implementa acolo împreună cu programele sportive”, transmitea, la începutul anului, Părintele Vicar Mitropolitan Cristian Vaida.

Proiectul va fi finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 al Uniunii Europene. Durata de implementare este de 48 de luni, cu începere din 1 decembrie 2025.

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