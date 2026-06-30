Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a ajutat o familie să își reconstruiască locuința afectată de un incendiu, în data de 1 iunie.

Familia Decșilă, din localitatea Valea Bradului, județul Argeș, a primit, săptămâna trecută, îmbrăcăminte și produse de igienă din partea Sectorului Social-Filantropic și de Misiune al eparhiei.

Reprezentanții centrului eparhial au început lucrările pentru o extensie a casei, urmând să asigure montarea unei centrale termice și realizarea instalațiilor necesare.

„N-am putut să rămânem impasibili la suferința lor și iată că această familie cu trei copii primește din partea Arhiepiscopiei un dar de mare preț și anume refacerea casei. Nu suntem singurii care am contribuit, ci și mulți consăteni, cât și alte instituții au fost implicate în refacerea casei” a declarat părintele Andrei Diaconescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Social-Filantropic.

Până în prezent, constructorii au finalizat două camere, urmând ca la finalul lunii viitoare să fie încheiată și extinderea casei.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului