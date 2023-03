Arhidiaconul Sorin Mihalache: „Postul are beneficii incredibile pentru creier”

Părintele Profesor Sorin Mihalache a vorbit despre importanța și beneficiile medicale ale postului pentru creierul uman, într-un interviu acordat către Trinitas TV.

„Există o mulțime de beneficii medicale ale postului, care poate fi ținut în această perioadă de orice persoană sănătoasă, care nu suferă de anumite condiții medicale. Cercetările medicale recente au scos în evidență impactul benefic al postului”, după cum afirmă Arhidiaconul.

„Persoanele care postesc își îmbunătățesc mecanismele de neurogeneză” a spus Părintele Sorin Mihalache.

„Una dintre zonele în care se nasc acești neuroni noi este girusul dentat, ce se află sub cortexul cerebral. Indiferent de vârstă, acest beneficiu poate apărea dacă ții post. Din perspectivă spirituală, putem afirma și că postul contribuie la înnoirea minții”, a precizat Arhidiaconul Sorin Mihalache.

„Un al doilea proces care se leagă strâns de post este neuroplasticitatea. Aici putem vorbi despre faptul că cei care postesc mai mult determină îmbunătățirea proceselor de învățare. Astfel, vei putea să îți însușești cunoștințe noi cu o mai mare rapiditate, să înveți lucruri interesante fără o mare greutate”, a afirmat Părintele Sorin Mihalache.

„Al treilea beneficiu al postului este scos în evidență de o autoare care a câștigat Premiul Nobel în medicină. Alimentația de post poate să îmbunătățească performanțele creierului și chiar să îl protejeze de boli precum Alzheimer”.

„Sunt autori care vorbesc despre faptul că una dintre cele mai ieftine intervenții ale oamenilor obișnuiți pentru lungirea vieții este chiar postul”.

„Cel mai mare beneficiu al postirii rămâne beneficiul spiritual, fiindcă ne pregătim pentru o conexiune mai profundă cu Dumnezeu. Poate reprezenta o despărțire de lume și o unire cu Hristos”, a mai declarat Părintele Sorin Mihalache.

Arhid. Lect. Dr. Adrian Sorin Mihalache este licenţiat în matematică şi teologie, a parcurs mai multe mastere în psihologie, filosofie, teologie şi fizică teoretică.

Din 2010 este doctor în Filozofie al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi și doctorand al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (neuroștiințe fundamentale), cu teza „Neuroștiințele vieții spirituale”.

Părintele este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, editor executiv al „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science”, coordonator al Centrului de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă al Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă”, fiind implicat în mai multe proiecte şi activităţi cu specific interdisciplinar.

Foto credit: Doxologia