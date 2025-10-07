Descoperiri arheologice în Râmnicu Vâlcea: Posibil prima biserică de zid din municipiu

Arheologii Muzeului Județean Vâlcea au descoperit, în urma cercetărilor desfășurate în această vară la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Râmnicu Vâlcea, vestigii care ar putea aparține primei biserici de zid din municipiu, datate la sfârșitul secolului al 15-lea – începutul secolului al 16-lea, potrivit Agerpres.

Biserica „Sfântul Gheorghe”, situată în Piața Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, este cunoscută ca o ctitorie a mitropolitului Teodosie (1688–1708) și a preotului Vlad, datând din anul 1681. În cadrul săpăturilor arheologice recente, specialiștii au identificat o fază de construcție mult mai veche, surprinsă printr-un zid de fundație din piatră de râu, prinsă cu mortar de bună calitate:

„Surpriza cea mare a fost descoperirea unei faze mult mai vechi, zidul descoperit fiind păstrat doar prin fundație din piatră de râu, prinsă cu mortar de bună calitate”, a explicat arheologul Ion Tuțulescu, coordonatorul cercetărilor.

„Există posibilitatea să ne aflăm în fața primei biserici de zid din municipiul Râmnicu Vâlcea”, a mai adăugat acesta.

Cercetătorii au descoperit și indicii care sugerează existența unui vechi cimitir în zonă, confirmând astfel importanța istorică și spirituală a locului.

O istorie tumultoasă

Actuala biserică, monument istoric de categoria B, a fost reconstruită între anii 1737–1738 de ieromonahul Mihail, starețul Mănăstirii Cozia, nepotul mitropolitului Teodosie. După distrugerile suferite în timpul războaielor ruso-austro-turce, lăcașul a fost refăcut din nou între anii 1857–1860 de preotul Nicolae Simionescu, cu sprijinul epitropului Iacovace Bujoreanu, și a fost sfințit de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, pe atunci episcop al Râmnicului.

Biserica a fost resfințită în anul 1923 de episcopul Vartolomeu, după ce fusese profanată în timpul Primului Război Mondial, iar între anii 1935–1942 a fost complet renovată de preotul Ioan Marina, viitorul patriarh Justinian, care a ridicat și casa parohială pe locul vechilor chilii.

Restaurare cu fonduri europene

Actuala etapă de restaurare a Bisericii „Sfântul Gheorghe” este finanțată cu aproximativ 18 milioane de euro de la Bugetul Uniunii Europene și va fi finalizată la sfârșitul anului 2028.

Lucrările vizează conservarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric al monumentului, asigurând protejarea elementelor originale și redarea frumuseții arhitecturale a lăcașului de cult.

Foto credit: Ion Tuțulescu / Arhiva personală