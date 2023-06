Apostolul Pavel și moștenirea lumii elenistice: Mesajul transmis de Patriarhul Daniel la Congresul Pavleia

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un mesaj participanților la cea de-a 29-a ediție a Congresului Științific Internațional Pavleia, organizat de Mitropolia de Veria, Nausa și Kampania, în perioada 26-29 iunie 2023.

Delegatul Patriarhului Daniel la acest eveniment este Episcopul Visarion al Tulcii.

Mesajul integral:

Apostolul Pavel și moștenirea lumii elenistice

Înaltpreasfinției Sale,

Înaltpreasfințitului Părinte Panteleimon,

Mitropolitul Veriei, Nausei și Kampaniei



Înaltpreasfinția Voastră,

Cu multă bucurie și dragoste în Hristos Domnul nostru, am primit, și în acest an, invitația de a participa la lucrările Congresului Științific Internațional Pavleia, organizat de către Mitropolia de Veria, Nausa și Kampania, păstorită cu multă dragoste jertfelnică și înțelepciune de Înaltpreasfinția Voastră.

Acest Simpozion, ajuns la cea de a 29-a ediție, aduce împreună, în fiecare an, ierarhi, preoți, teologi, profesori și laici din diferite Biserici Ortodoxe autocefale surori. Tema din acest an – Apostolul Pavel și moștenirea lumii elenistice, are o importanță deosebită pentru viața și misiunea Bisericii de astăzi, întrucât este inspirată din tezaurul moștenirii spirituale, culturale, filozofice și artistice a Antichității, fertilizate de cuvântul Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întrucât oferă lumii răspunsuri adecvate pentru unele dintre marile provocări ale sale, precum secularizarea, ateismul și globalizarea.

Cu toate că au trecut mai mult de 2000 de ani de la Întruparea Logosului şi intrarea Lui în istoria lumii, eveniment crucial din timpul unei lumi greco-romane aflată într-o profundă criză, şi în prezent Biserica lui Hristos se confruntă cu diferite filozofii, curente şi manifestări cu caracter ostil credinței creștine. Sfântul Apostol Pavel, vas ales al harului dumnezeiesc, predicator al Evangheliei mântuirii și a păcii, pentru iudei și neamuri deopotrivă, rămâne peste veacuri aceeași figură emblematică, povățuitor al creștinilor, într-o lume din ce în ce mai individualistă, secularizată și îndepărtată de valorile autentice ale Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos.

În fața crizei spirituale și morale, în fața războaielor și a conflictelor interetnice și interreligioase, creștinii sunt chemați și astăzi ca, prin cuvintele marelui apostol, să rămână statornic ancorați în credință și luptători, să nu se descurajeze și să răspundă încercărilor zilei, printr-o trăire duhovnicească intensă a Evangheliei, spunând adevărul în dragoste (cf Efeseni 4,15), căutând pacea cu toți oamenii și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu (Evrei 12,14).

Suntem încredințați că, și în acest an, Simpozionul închinat Sfântului Apostol Pavel va fi, cu adevărat, un reper spiritual în bogata activitate a Mitropoliei de Veria Nausa și Kampania. Dorim succes deplin participanților, împreună cu binecuvântarea lui Dumnezeu Cel în Treime închinat.

Cu frățească dragoste și părintească binecuvântare,

†Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Kosmas Karagiannis