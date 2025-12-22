PS Ambrozie: Colindul este o transpunere în conștiința populară a întrupării Mântuitorului Iisus Hristos

„Colindul este o transpunere în conștiința populară și în ceea teologală a faptului că Iisus Hristos, Dumnezeu fiind, s-a făcut om ca pe om să îl îndumnezeiască”, a spus Episcopul Ambrozie al Giurgiului duminică la vechea catedrală din orașul de la Dunăre.

Preasfinția Sa a evidențiat acuratețea și sensibilitatea colindelor: „Au o duioșie și o candoare aparte, deoarece se adresează unui prunc dumnezeiesc”.

„Colindele sunt compuse, unele dintre ele, de către comunitatea care participa la viața Bisericii, care învăța din teologia și teologhisirea pe care preotul le făcea în predicile sale”.

Episcopul Giurgiului le-a oferit credincioșilor iconițe și Pastorala Preasfinției Sale pentru sărbătoarea Nașterii Domnului 2025.

Arhimandritul Nicolae Matei, eclesiarhul catedralei, i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Ambrozie pentru slujire și binecuvântare.

Catedrala veche din Giurgiu datează din anul 1851 și are hramul Adormirea Maicii Domnului.

Foto credit: Episcopia Giurgiului