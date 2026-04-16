Ajutorul oferit de Patriarhia Română refugiaților, prezentat unei delegații a Comisiei Bisericilor pentru Migranți în Europa

Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și președintele Federației Filantropia a Patriarhiei Române, a prezentat miercuri ajutorul oferit refugiaților de Biserica Ortodoxă Română unei delegații a Comisiei Bisericilor pentru Migranți în Europa.

Întâlnirea a avut loc la Centrul pentru formare continuă „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din Capitală.

„Am abordat mai multe zone, în primul rând ajutoarele pe care noi le-am oferit către persoanele migrante, dar și despre serviciile pe care noi le-am oferit. Am amintit de faptul că în 2014 Biserica Ortodoxă Română a sprijinit Patriarhia Antiohiei cu 500.000 de euro pentru susținea persoanelor creștine din Siria la începutul conflictului”, a declarat pr. Ciprian Ioniță pentru Trinitas TV.

Părintele consilier patriarhal a amintit și de ajutorul oferit refugiaților ucraineni de la începutul războiului.

Grija Bisericii față de migranți

Secretarul general al Comisiei Bisericilor pentru Migranți în Europa a apreciat activitate filantropică a Bisericii.

„Știm că este o lungă tradiție în ceea ce privește grija Bisericii față de imigranți, dar suntem de asemenea impresionați de sprijinul Bisericii oferit imigranților de-a lungul timpului, dar mai ales după anul 2022”.

De asemenea, la întâlnire au participat și reprezentanți ai Asociației Ecumenice a Bisericilor din România (AIDRom).

„În parteneriat cu toate aceste mari instituții europene, facem împreună minuni și aceste minuni sunt cele de care se bucură foarte mulți refugiați din programele noastre”, a spus pr. Gabriel Cazacu de la Departamentul Relații Intercreștine și Interreligioase AIDRom.

Grupul a vizitat apoi Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală istorică, programul zilei continuând la sediul AIDRom.

Foto credit: Trinitas TV