Ajunul hramului de Sf. Ilie la o biserică din Fălticeni: Moaștele Sf. Epictet și Astion au fost purtate în procesiune

Moaștele Sfinților Epictet și Astion au fost purtate duminică în procesiune, în ajunul hramului Bisericii „Sfântul Ilie” din Fălticeni, județul Suceava.

Evenimentul a reunit clerici, monahi, autorități și numeroși credincioși, care au însoțit sfintele moaște pe străzile municipiului într-un pelerinaj devenit tradiție.

La manifestare a participat și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

După binecuvântarea ierarhului, procesiunea a pornit de la Biserica „Sfântul Ilie”, parcurgând mai multe artere ale orașului. Pe traseu au fost rostite ectenii în apropierea Spitalului Municipal, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, în fața Primăriei și pe esplanada Catedralei „Învierea Domnului” din oraș.

O tradiție a comunității

La finalul evenimentului, Episcopul vicar Damaschin Dorneanul a explicat că procesiunea a fost și un prilej de rugăciune pentru nevoile comunității. Preasfinția Sa a amintit că, în dreptul spitalului, au fost înălțate rugăciuni pentru cei bolnavi și pentru personalul medical, iar în apropierea noului sediu al Primăriei participanții s-au rugat pentru cei chemați să administreze comunitatea.

Protopopul Adrian Dulgheriu a evidențiat continuitatea acestui pelerinaj: „Suntem în al 21-lea an în care reușim să organizăm în mod consecutiv această procesiune, cu prilejul Zilelor Municipiului și al hramului Bisericii Sfântul Ilie din Fălticeni”.

Părintele protopop a explicat că, de la an la an, tot mai mulți credincioși se alătură procesiunii și le-a adresat mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea evenimentului.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților