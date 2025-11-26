Sărbători cu Basilica Travel: Boboteaza la Iordan și pelerinaj în Țara Sfântă pe urmele Mântuitorului

Agenția de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române ne propune să începem anul 2026 cu un pelerinaj în Țara Sfântă, unde Boboteaza este celebrată conform calendarului nerevizuit, în 18 ianuarie.

Pelerinii vor merge de Bobotează la Râul Iordan și vor participa la Liturghia oficiată de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului.

Pe lângă acest moment deosebit, pelerinajul include și vizite la toate obiectivele importante din Țara Sfântă și din istoria mântuirii neamului omenesc: Betleem, Galileea și Nazaret, Ierusalim și Muntele Măslinilor, Mănăstirea Hozeva, Ierihon, Muntele Tabor.

Vremea în Țara Sfântă este relativ uscată, dar mai rece în ianuarie, cu temperaturi între 10 și 16 grade Celsius. La Ierusalim, minima lunii este de 13 grade Celsius.

Costul pelerinajului este de 560 Euro + 680 dolari, cu un avans minim necesar de 400 de euro de persoană.

Perioadele propuse pentru pelerinajul de Bobotează în Țara Sfântă sunt 11-18 ianuarie sau 15-22 ianuarie. Mai multe detalii aici.

Foto credit: Patriarhia Ierusalimului