Copiii, îngeri care aduc în lume apa vieții: 7.000 participanți la Procesiunea de Florii și Marșul pentru Viață de la Bacău

„Copiii sunt asemenea îngerilor care aduc în lume apa vieții de la Izvorul inepuizabil, Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, sâmbătă, la Bacău.

„Ei sunt cei care udă arborele umanității, pentru a-l menține veșnic verde și plin de viață. Astfel, cei care opresc acești îngerași de la darul vieții luptă inconștienți cu Dumnezeu, Izvorul vieții, din care însăși viața lor se hrănește.”

Libertate și responsabilitate

Afirmațiile au fost făcute cu prilejul Procesiunii de Florii reunite cu Marșul pentru Viață, la care au participat aproximativ 7.000 de persoane.

„Dumnezeu ne-a dăruit viața nu pentru a deveni luptători împotriva ei, ci pentru a fi promotori și ocrotitori ai ei, pentru a o dărui și altora, care să se bucure de Dumnezeu și de frumusețea întregii creații”, a adăugat Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului.

În acest context, ierarhul a subliniat importanța manifestării libertății umane conjugată cu responsabilitatea față de consecințele acțiunilor noastre.

„Sufletul omului este ca un arbore. Un arbore cu ramuri pline de muguri ai rațiunii, ai sentimentelor și ai voinței libere. Toate acestea sunt așteptate să înflorească în lumina libertății și a responsabilității”, a explicat Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

„Un arbore care are rădăcinile în Dumnezeu și pe care oricât ar încerca libertinajul arid al omului să-l omoare, nu poate fi niciodată uscat, pentru că seva divină a chipului lui Dumnezeu curge prin el.”

Pelerinaj de Florii și Marș pentru Viață

Manifestările au debutat cu Vecernia Floriilor oficiată în parohiile Lazaret, Narcisa și Precista, după care coloanele de participanți au plecat spre Catedrala „Înălțarea Domnului” din centrul orașului

Preoții au purtat icoane și stâlpări, iar unii tineri de la parohii au purtat icoane ale femeilor cu viață sfântă canonizate anul trecut de Biserica Ortodoxă Română.

Participanții au purtat și pancarte cu mesaje în concordanță cu tema Marșului pentru Viață 2026 („Solidaritate pentru amândoi”), care amintește că atât femeia însărcinată, cât și copilul au nevoie de dragoste și ocrotire.

Catedrala din Bacău, „copil de suflet” al comunității

La catedrală, participanții au fost întâmpinați de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Au fost sfințite ramurile de finic, simbol al biruinței vieții și al nădejdii, iar Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a amintit importanța profund simbolică a Catedralei „Înălțarea Domnului”, considerată „copilul de suflet al băcăuanilor”. Anul acesta se împlinesc 35 de ani de la punerea pietrei de temelie.

Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin Protoieria Bacău, împreună cu parohiile din teritoriu, cu sprijinul autorităților publice și prin implicarea voluntarilor Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) – filiala Bacău, și al Asociației Tinerilor Ortodocși Români (ATOR) Sascut.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului (deschidere articol)