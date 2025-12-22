450 de copii sprijiniți de Mitropolia Germaniei au cântat colinde la Negrești, județul Vaslui

450 de copii beneficiari ai burselor sociale oferite de Mitropolia Germaniei au cântat săptămâna trecută la Festivalul de colinde „Hristos se naște, slăviți-L!”, desfășurat la Negrești, județul Vaslui.

Evenimentul a debutat cu rugăciunea „Tatăl nostru”, rostită de Părintele Adrian Chirvasă, Protopop de Vaslui, care a rostit apoi un cuvânt de mulțumire către Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, pentru implicarea concretă în susținerea a sute de copii din această zonă a țării.

Părintele protopop i-a îndemnat pe toți copiii să-L caute pe Hristos nu doar în zilele de sărbătoare, ci în fiecare clipă a vieții lor, prin prezență și împărtășire cu Hristos, transformând credința într-o relație personală cu El.

Prof. Doinița Mihai, coordonatoarea locală a proiectului de burse, a vorbit despre viața curată de tânăr a prorocului Daniel și despre bucuria pe care copiii o pot simți în slujirea și mărturisirea Mântuitorului Iisus Hristos.

Cristinel Rusu, primarul orașului Negrești, i-a adresat mulțumiri publice Înaltpreasfințitului Părinte Serafim pentru programul social, precum și tuturor românilor donatori din Mitropolia Germaniei.

Toți copii participanți la festival au fost răsplătiți cu daruri: colaci și pachete cu dulciuri și jucării pentru cazurile sociale. Deși numărul participanților a depășit așteptările, niciun copil nu a plecat fără un dar și o binecuvântare din partea preoților prezenți la eveniment.

Programul „Burse pentru copiii săraci din Moldova”

Mitropolitul Serafim, care a inițiat bursele pentru copiii vasluieni și botoșăneni, este adesea prezent alături de beneficiarii acestora. Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord

Programul de burse sociale al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord a debutat în 2013, la inițiativa Părintelui Mitropolit Serafim.

În total, programul  sprijină 600 de copii: 450 din Negrești, județul Vaslui, și 250 din județul Botoșani. Aceștia primesc lunar bonuri valorice de 30 de euro, cu care cumpără alimente sau îmbrăcăminte. O mică parte primesc și o masă caldă pe zi.

Copiii primesc și alte ajutoare sau participă și alte programe de educație non-formală sau informală, cum ar fi pelerinaje sau sejururi la mare. În pandemie au primit 100 de tablete pentru școala de la distanță.

În primii zece ani, programul a oferit în total 5.890 de burse sociale în cuantum total de peste 2,1 milioane de euro.

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Zweck/Scop: ”Spende für arme Kinder in Moldau” / „Donaţie pentru copiii din Moldova”

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Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord

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