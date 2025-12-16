181 ani de la mutarea la Domnul a Cuviosului Visarion Duhovnicul, protopsaltul Mănăstirii Neamț

Marți se împlinesc 181 de ani de la mutarea la Domnul a Cuviosului Visarion Duhovnicul, protopsalt al Mănăstirii Neamț și ucenic al Sf. Cuv. Macarie Protopsaltul.

Viitorul monah Visarion s-a născut în 7 mai 1794 și s-a închinoviat din tinerețe, la doar 12 ani (1806), primind tunderea în monahism ulterior, în 11 octombrie 1812. În 1815 a fost hirotonit diacon, iar în 1824 ieromonah.

A studiat muzica bisericească sub îndrumarea dascălului Iosif Monahul de la Mănăstirea Neamț, iar mai târziu la Școala de Cântăreți de la Iași.

În perioada 1831-1833, și-a aprofundat studiile la Școala de psaltichie de la Mănăstirea Neamț, sub îndrumarea Sfântului Macarie Protopsaltul (Macarie Ieromonahul).

Cuviosul Visarion a ucenicit și la Iosif Protopsaltul, devenind un adept fidel al sistemului nou de cântări, pe care l-a promovat intens. A compus numeroase cântări bisericești, precum Stihirariul pentru tot anul, cântări pentru Mineie, Penticostar, Triod și Irmoase, dar și Polileie, Heruvice, Axioane și altele.

Printre realizările sale se remarcă „Pomelnicul Ctitoricesc” și o serie de cărți liturgice valoroase, în care a păstrat tradițiile muzicii vechi, dar și elemente ale noii muzici bisericești.

Într-o lucrare semnată de el în 1837, Visarion Ieromonahul mărturisea: „Am scris-o scoțându-le atât cele grecești, cât și cele moldovenești din sistemul muzicii celei vechi, în sistemul muzicii celei noi, după paradosirea ce am luat de la Sfinția sa părintele Iosif Schimonahul, dascălul meu”.

Protopsaltul ne-a lăsat o moștenire spirituală și muzicală deosebită.

Foto credit: neamt.mmb.ro