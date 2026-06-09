Peste 150 de copii au participat la un concurs de șah într-o parohie din Galați

Concursul de Șah „In hoc signo vinces” al Parohiei „Sf. Mina, Victor şi Vichentie” din Galați, care a avut loc la finalul săptămânii trecute, a adunat peste 150 de participanți.

Competiția, ajunsă la ediția a 11-a, s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a fost organizat în șase runde, reunind atât copii, cât și pasionați de șah.

Primele probe au avut loc sâmbătă, iar runda finală s-a desfășurat duminică. Festivitatea de premiere a avut loc după Sfânta Liturghie, unde căștigătorii și participanții au primit medalii și diplome.

Aflat în mijlocul competitorilor, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a evidențiat că evenimentul ajută la întâlnirea dintre generații.

„O mare bucurie, o mare binecuvântare şi un prilej de profundă apreciere avem pentru cei 150 de campioni – elevi din diferite clase, începând cu clasa pregătitoare, până la iubitorii de şah de vârsta a treia, de 80 sau 90 de ani. Curtea acestei biserici a devenit o arenă în aer liber a inteligenței şi a tinereții, depășind cu mult granițele acestui loc”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Exercițiu al minții

Arhiepiscopul Dunării de Jos a subliniat valoarea practicării șahului, care este cunoscut pentru îmbunătățirea gândirii logice și a disciplinei: „Cred că dânșii vor putea să transmită mult mai bine generaţiilor lor importanța concentrării, a inteligenței și a virtuților. Acești tineri, cu siguranță, vor juca un rol mare în viața noastră de acum înainte. Să-i ajute Dumnezeu!”.

Concursul a fost coordonat de către profesori specializați în sportul minții, urmând modelul de joc elvețian.

La final, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos le-a oferit participanților daruri.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos