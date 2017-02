Sprijin material pentru copiii de la Podu Coşnei. Sibienii din Bogatu Român alături de ei

Parohia Bogatu Român, județul Sibiu, a oferit ajutoare copiilor îngrijiți la Mănăstirea Podu Coșnei, județul Suceava. Parohia sibiană le-a oferit celor 117 copii mai multe alimente și o sumă de bani colectată în comunitate de elevii de la Școala Generală din Bogatu Român, informează site-ul oficial al Mitropoliei Ardealului.

Acțiunea filantropică s-a desfășurat la inițiativa Pr. paroh de la Bogatu Român, Sevastian Ghiorghiasa, cu sprijinul credincioșilor și elevilor din localitate. La îndemnul preotului, credincioșii din Bogatu Român au adunat alimente la oficiul parohial pentru a fi trimise la mănăstirea suceveană. Copiii trec acum prin clipe grele după trecerea la Domnul a preotului Mihai Negrea, cel care le-a fost părinte timp de ani de zile și le-a oferit dragostea, îngrijirea necesară și căldura unui cămin.

Credincioșii noștri au răspuns prompt la solicitarea noastră de a-i ajuta pe acești copii rămași fără sprijin după trecerea la Domnul a părintelui Mihai Negrea. Am adunat șase saci de făină de grâu, un sac de grâu, produse de origine animală, 100 kilograme de fasole, mălai, ulei, paste făinoase, gris, murături, gem, zacuscă, brânză și multe alte alimente, a spus preotul Sevastian Ghiorghiasa.

Elevii din clasele V-VIII de la Școala Generală din Bogatu Român au sprijinit acțiunea filantropică a parohiei. Printr-o colectă realizată în instituția de învățământ, elevii au strâns 160 lei pentru a-i ajuta pe semenii lor din Podu Coșnei. Credincioșii din sat au donat, la rândul lor, bani pentru copiii din localitate suceveană, suma totală oferită fiind de 850 lei.

Ajutoarele au fost transportate sâmbătă, 4 ianuarie 2017, cu un microbuz, iar combustibilul a fost oferit de câțiva oameni inimoși. Am dorit să întindem o mână de ajutor acestor copii și pentru că l-am cunoscut cu ani în urmă pe părintele Mihai Negrea și am rămas impresionat de misiunea sa. Am dorit să le arătăm copiilor de la Podu Coșnei că nu au rămas singuri după trecerea în veșnicie a părintelui și că le suntem alături. Le mulțumim bunilor noștri credincioși pentru daruri și nădăjduim că Dumnezeu le va răsplăti această faptă bună, a adăugat părintele.