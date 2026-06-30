Ziua rețelelor sociale evidențiază impactul lor asupra societății

Inaugurată în 2010 de publicația americană Mashable, Ziua rețelelor sociale evidențiază impactul acestora asupra societății.

În prezent, rețelele sociale au devenit unul dintre cele mai utilizate mijloace de comunicare la nivel global.

Potrivit Radio România, istoria rețelelor de socializare a început în 1997, odată cu lansarea platformei SixDegrees, considerată primul serviciu online care a permis utilizatorilor să își creeze un profil personal și să își dezvolte o rețea de contacte, ceea ce a simplificat comunicarea. Printre cele mai relevante platforme sociale din ziua de azi se află: LinkedIn lansat în anul 2002, Facebook în 2004, YouTube în 2005, WhatsApp în 2009, Instagram în 2010 și TikTok în 2016.

Biserica le recunoaște utilitatea, dar atrage atenția constant asupra efectelor folosirii lor abuzive.

Îndemn la măsură și discernământ

Într-un mesaj transmis cu ocazia acestei zile în anul 2021, Părintele Patriarh Daniel a îndemnat la discernământ și responsabilitate în utilizarea rețelelor sociale.

„Să folosim cu discernământ și responsabilitate rețelele de socializare în duhul solidarității, respectului și iubirii de semeni, potrivit cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă deşartă, ci cu smerenie unul pe altul să-l socotească mai de cinste decât el însuşi. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare şi ale altuia (Filipeni 2, 3-4)”.

Preafericirea Sa a remarcat că, în perioada pandemiei de coronavirus, rețelele sociale s-au dovedit a fi un mijloc misionar și pastoral foarte util, întrucât o mare perioadă de timp credincioșii nu au putut participa fizic la slujbele Bisericii.

„Transmiterea slujbelor online a reprezentat o mângâiere sufletească, o sursă de pace și bucurie, mai ales că foarte mulţi oameni au suferit de singurătate, anxietate, nesiguranţa zilei de mâine, teama de îmbolnăvire și de moarte”.

Unde ne găsești pe rețelele sociale?

Agenția de știri Basilica are conturi pe unele dintre cele mai utilizate rețele de socializare, precum Facebook, Instagram, X, WhatsApp, Telegram și Pinterest.

Astfel, prin intermediul acestor rețele, Basilica.ro încearcă să transmită la cât mai mulți oameni „Binele de știut”.

Recent, pagina de Facebook în limba română a Agenției de știri Basilica a depășit pragul de 180.000 de urmăritori, iar pe pagina de Instagram ne urmăresc peste 65.000 de persoane.

În lista de mai jos se regăsesc paginile Agenției de știri Basilica de pe rețelele sociale:

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