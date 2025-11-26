Ziua Națională, sărbătorită de românii din Viena printr-o serie de manifestări culturale

Românii din Viena sărbătoresc Ziua Națională print-o serie de evenimente care a debutat duminica trecută și se va încheia de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei.

Orchestra Națională din Iaşi a susținut duminică seară un concert cu lucrări de Enescu, Porumbescu, Bartók, de Falla și Puccini, alături de tenorii Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă. Evenimentul cultural a avut loc în Sala de Aur a Musikverein.

În ziua următoare, Ambasada României în Austria a fost gazda expoziției „Cultura ieșeană în spiritul Europei”, organizată cu ajutorul Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași.

„Expoziția reunește creații ale unor artiști reprezentativi pentru cultura ieșeană, de la personalități marcante ale secolului al 19-lea până la nume celebre ale artei contemporane”, precizează Ambasada României în Austria.

Manifestările dedicate Zilei Naționale a României vor culmina cu Sfânta Liturghie de hram la parohia românească din cartierul Simmering al Vienei, care va fi oficiată de Mitropolitul Ioan al Banatului.

Slujba va fi urmată de un Te Deum pentru Ziua Națională, conform Mitropoliei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Ziua Națională a României este serbată în data de 1 decembrie și amintește de unirea Principatelor Române în anul 1918.

Foto credit: Facebook / Ambasada României în Austria