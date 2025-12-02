Ziua Națională la Cluj-Napoca: Mitropolitul Andrei s-a rugat pentru eroi și a mulțumit lui Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a rugat pentru eroi și a mulțumit lui Dumnezeu la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca luni, de Ziua Națională a României.

La finalul slujbei de Te Deum, părintele mitropolit a vorbit despre credință și dragostea pentru neam și țară.

Pornind de la versetul „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17, 21), ierarhul a vorbit despre rolul și importanța unității și legătura acesteia cu două mari virtuți: credința în Dumnezeu și dragostea de țară – pământul câștigat „cu sânge, cu lacrimi, cu credință și cu dragoste”.

La rugăciune au participat autorități militare și civile, oameni de cultură, clerici, teologi și istorici, precum și numeroși clujeni.

Ceremonial militar

Evenimentele dedicate Zilei Naționale au continuat în Piața Avram Iancu, unde, de la ora 11:30, în prezența Mitropolitului Clujului, a autorităților militare și civile, au avut loc prezentarea onorului, salutul Drapelului de luptă, intonarea Imnului Național al României, rostirea de alocuțiuni și parada militară.

În timpul intonării imnului, un tricolor de mari dimensiuni a fost desfășurat pe fațada Cercului Militar din Cluj-Napoca.

Au vorbit prefectul județului Cluj, Maria Forna, care a transmis mesajul premierului României, și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Evenimentul s-a încheiat cu defilarea detașamentelor de onoare și a tehnicii de intervenție din județul Cluj, urmate de un inedit spectacol de artificii de zi și confetti în culorile Drapelului Național.

Au defilat detașamentele de onoare din cadrul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Grupării de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop”, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu”, Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” și Penitenciarului Gherla, alături de tehnica de intervenție a structurilor Ministerului Afacerilor Interne și a Poliției Locale Cluj-Napoca.

Ceremonia pentru celebrarea Zilei Naționale a României a fost organizată de Instituția Prefectului – Județul Cluj, Primăria municipiului Cluj-Napoca, Divizia 4 Infanterie „Gemina” și structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Ziua a început cu un ceremonial de depunere de coroane și jerbe de flori la statuia ecvestră a domnitorului Mihai Viteazul și a continuat cu ceremonii similare în alte zone din oraș.

Evenimente culturale

După ceremonia religioasă și militară, pe Bulevardul Eroilor, în intervalul orar 12:30-14:00, au avut loc două scenete de reconstituire a momentelor din anul 1918, iar de la ora 15:00, în Piața Unirii, a avut loc un concert folcloric.

Seara a fost inaugurat iluminatul festiv, iar apoi în Piața Unirii au avut loc două concerte: concertul aniversar Cargo – 40 ani și concertul Compact.

Evenimentele festive au culminat la ora 20:00, în Piața Avram Iancu, cu un spectacol de drone și lumini dedicat momentului de la 1 Decembrie 1918.

Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca este primul edificiu monumental în stil românesc construit după Marea Unire de la 1 decembrie 1918. În prezent, se află în proces renovare și reabilitare.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului