Ziua Națională a României, sărbătorită la Cahul printr-un concert al Grupului psaltic „Tronos”

Ziua Națională a României a fost sărbătorită la Cahul, în Republica Moldova, printr-un concert al Grupului psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române, eveniment desfășurat vineri la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din localitate.

Manifestarea a debutat oficial cu intonarea Imnului României, urmat de Imnul Republicii Moldova. Momentul a subliniat respectul reciproc și legătura culturală dintre cele două țări.

Concertul a fost organizat cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova și a avut loc în preajma Zilei Naționale a României.

Acțiunea a făcut parte dintr-un proiect dedicat promovării valorilor culturale și identitare comune.

Daruri pentru copii

În sală au fost prezenți locuitori ai municipiului Cahul, alături de reprezentanți ai administrației publice locale și ai instituțiilor partenere. Printre participanți s-au numărat primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, consulul general al României la Cahul, Gabriel Nicola, precum și reprezentanți ai DRRM și ai Episcopiei Basarabiei de Sud.

La final, copiii au primit din partea DRRM materiale educative și jocuri, oferite prin proiectul „Pachete cu materiale educative pentru copii din Republica Moldova”.

Foto credit: Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” / Facebook