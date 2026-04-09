Ziua Internațională a Romilor la Zalău: PS Benedict invită la cooperare între Biserică, instituții publice și comunitate

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s-a întâlnit miercuri, de Ziua Internațională a Romilor, cu membri și reprezentanți ai comunităților de romi din județ.

Întâlnirea a avut loc la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, unde, în prezența autorităților județene și locale, Părintele Vicar Eparhial Claudiu Nechita a oficiat o slujbă de Te Deum.

Ecteniile și răspunsurile la strană au fost rostite alternativ în limbile română și romani.

Identitate și perspective

La finalul, Preasfințitul Părinte Benedict a subliniat că Ziua Internațională a Romilor este un prilej de reflecție asupra identității și direcției unei comunități, dar și asupra resurselor pe care aceasta le are.

„Este foarte important ca fiecare popor să aibă o zi a sa specifică, în care să se gândească mai cu deadinsul la istoria sa, la identitatea sa, la prezentul său, dar zicem și la viitorul său sau mai ales la perspectiva viitorului”, a spus ierarhul.

„Dacă este vorba de această perspectivă pozitivă, ne uităm la dumneavoastră și înțelegem anumite calități foarte importante: hărnicia, disponibilitatea înspre a face lucruri elegante ce țin de o anumită capacitate meșteșugărească, dar în același timp capacitatea de adaptare într-o diversă geografie sau alta și mai ales disponibilitatea înspre a vedea cele mai frumoase lucruri ale vieții.”

Cooperare pentru educație

Referindu-se la dimensiunea de asumare, ierarhul a arătat că această zi implică și conștientizarea lucrurilor care trebuie îndreptate, în mod deosebit în planul educației.

În acest sens, Preasfinția Sa a vorbit despre necesitatea unei lucrări comune între comunitate, Biserică și instituțiile publice, în special pentru generațiile tinere.

„Este nevoie de coresponsabilitate, adică asta înseamnă dumneavoastră, reprezentanții comunității, noi ca Biserică și reprezentanții instituțiilor publice, pentru a face lucruri consistente, coerente, pentru a face lucruri de durată, în așa fel încât mai ales tinerii să aibă un viitor bine construit.”

„Trebuie să strângem rândurile și să-i convingem noi, cei mari, să-i lămurim pe cei tineri că e nevoie să învețe, că e nevoie să-și organizeze viața”, a subliniat Episcopul Sălajului.

La final, Preasfinția Sa a adresat celor prezenți urări de sănătate, binecuvântare și sărbători luminate, în contextul apropierii praznicului Învierii Domnului.

Alocuțiuni, momente artistice și daruri

Au mai luat cuvântul reprezentanții autorităților, care au evidențiat sprijinul acordat comunităților de romi și au subliniat rolul educației și al implicării instituționale în susținerea acestora.

Au vorbit Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, Cristian-Claudiu Bîrsan, prefectul județului Sălaj, Gheorghe Bancea, inspector școlar general, și Samuel Farcaș, președintele Partidei Romilor din Sălaj.

Evenimentul a continuat cu un moment artistic susținut de elevi de la Școala Gimnazială „Petre Hossu” din Cheud, de la Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida și de la Școala Gimnazială din Ortelec, alături de eleva Rostaș Melania, care au interpretat pricesne și au recitat poezii în limbile română și romani.

Întregul moment a fost coordonat de părintele Rostaș Dan, implicat în organizarea evenimentului.

La final, cei prezenți au primit din partea Preasfințitului Părinte Benedict daruri constând în dulciuri și alimente neperisabile.

În județul Sălaj trăiesc aproximativ 17.000 de persoane de etnie romă.

Text și foto: Episcopia Sălajului