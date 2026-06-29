Ziua Internațională a Dunării: Uniți de Dunăre

Ziua Internațională a Dunării este serbată anual, în 29 iunie, în toate țările din bazinul hidrografic al fluviului, inclusiv în România. Anul acesta, tema zilei este „Uniți de Dunăre”.

Sub acest generic, Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) promovează ideea unirii oamenilor din țările dunărene care împărtășesc aceleași valori pentru protejarea mediului. Scopul demersului reprezintă acțiunile practice de voluntariat, cum ar fi colectarea deșeurilor de pe maluri sau monitorizarea calității apei.

Activitățile desfășurate de ICPDR cuprind campanii locale de igienizare în zonele critice și în Rezervația Biosferei Delta Dunării, lansarea de bărci biodegradabile din hârtie de-a lungul întregului curs, ateliere și concursuri de artă organizate în școli, pentru a-i apropia pe copii de natură.

Aspecte istorice și geografice

În 29 iunie 1994, la Sofia, reprezentanții mai multor țări dunărene, inclusiv România, întruniți în cadrul Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR) au semnat „Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea”.

Principalul fluviu european, Dunărea aduce numeroase beneficii economice ţărilor riverane şi, împreună cu afluenţii săi, formează unul dintre cele mai importante sisteme acvatice din Europa. Totodată, fluviului unește Europa de la vest la est.

Dunărea izvorăște din Munții Pădurea Neagră și se varsă în Marea Neagră. Curge pe o distanță de 2.858 de kilometri și traversează zece țări, printre care: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.

Cele 10 state dunărene urmăresc adoptarea de măsuri și strategii comune pentru protejarea fluviului.

Delta Dunării

Delta este formată la vărsarea în Marea Neagră și este cea mai mare zonă umedă din Europa, fiind cea mai importantă arie protejată din lungul Dunării.

Delta Dunării înaintează în Marea Neagră cu aproximativ 40 de metri pătrați în fiecare an.

Peste 5.000 de specii de floră și faună sunt adăpostite în Delta Dunării. De asemena, este recunoscută ca una dintre zonele cu cea mai mare biodiversitate din lume, comparativ cu suprafața sa.

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