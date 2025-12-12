Ziua internațională pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate atenționează asupra costurilor medicale ridicate

Ziua internaţională pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate este sărbătorită anual în data de 12 decembrie și atenționează asupra costurilor medicale ridicate.

Istoricul sărbătorii începe în anul 2012, când Organizația Națiunilor Unite (ONU) a adoptat o rezoluție, prin care statele sunt îndemnate să intensifice eforturile pentru a atinge acoperirea la scară largă cu servicii de sănătate.

În anul 2017, prin Rezoluția 72/138, Organizația Națiunilor Unite a desemnat oficial data de 12 decembrie drept Ziua internațională pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate.

Acces la sănătate pentru toți

Tema aleasă pentru anul 2025 pune accentul pe impactul real și dureros al costurilor prea mari pentru serviciile medicale, conform site-ului oficial al zilei.

Statisticile arată că în ultimii 20 de ani, peste 1 miliard de oameni se află în situații financiare dificile, împinși în sărăcie din cauza cheltuielilor legate de sănătate.

În data de 25 septembrie 2015, a fost adoptată Agenda pentru Dezvoltare, care stabilește ca până în anul 2030 să fie garantat accesul tuturor persoanelor la servicii medicale esențiale.

În societatea actuală, accesul la sistemul medical devine necesar pentru combaterea bolilor, menținerea sănătății și a unei vieți demne pentru fiecare persoană.

Foto credit: Facebook / Sănătate pentru sate