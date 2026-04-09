De Ziua Internațională a Romilor, 200 de familii au primit produse pentru Paști la Parohia Mărcuța

Ziua Internațională a Romilor a fost marcată marți printr-o acțiune socială desfășurată la Parohia Mărcuța din București. Un număr de 200 de familii de etnie romă, cu posibilități materiale reduse, au primit pachete cu alimente de bază pentru masa de Paști.

Inițiativa face parte din activitățile sociale desfășurate constant în parohia din Sectorul 2 al Capitalei, menite să contribuie la reducerea excluziunii sociale și la sprijinirea persoanelor vulnerabile.

„Cu ocazia vizitelor pastorale pe care le facem în parohie, am constatat dificultățile cu care se confruntă. De aceea, pentru prevenirea excluziunii sociale, am luat o serie de măsuri”, a declarat părintele paroh Gheorghe Dan pentru Trinitas TV.

Sprijin concret pentru comunitate

Părintele paroh a subliniat că sprijinul oferit vizează în mod special copiii și tinerii: „Elevilor le oferim meditații gratuit la principale discipline școlare, în cadrul Centrului pentru Servicii Comunitare al Parohiei Mărcuța. Cei cu aptitudini vocaționale sunt îndrumați către atelierul de creație și cursul coral”.

De asemenea, adulții din comunitate primesc sprijin prin consultații medicale gratuite și ajutor financiar pentru achiziționarea medicamentelor, iar în preajma marilor sărbători sunt oferite produse alimentare pentru acoperirea nevoilor de bază

Biserica Ortodoxă Română a sprijinit integrarea persoanelor de etnie romă prin facilitarea accesului la viața liturgică, inclusiv prin publicarea de cărți de cult în limba romani, precum și prin numeroase programe sociale și educaționale dedicate acestor comunități.

Foto credit: Trinitas TV / Apr 08, 2026