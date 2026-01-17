Ziua Culturii Naționale la Timișoara: Tema principală a fost exilul cultural românesc între istorie și memorie

Filia din Timișoara a Academiei Române a serbat Ziua Culturii Naționale printr-o manifestare cu „Exilul cultural românesc între istorie și memorie”.

La evenimentul desfășurat vineri, au participat academicieni, diplomați, clerici și personalități ale vieții culturale, elevi și studenți de la unitățile de învățământ din oraș.

Printre invitați s-a numărat și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a vorbit despre cultură ca „mintea unui neam” și despre dimensiunea ei cosmică, subliniind că aceasta este „pâinea minții”.

Academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, a susținut comunicarea „Frânghia lui Wittgenstein și problema identității. Provocări și reguli ale diasporei contemporane”, urmată de prelegerea online a Excelenței Sale Emil Hurezeanu, consacrată condiției exilatului politic.

Participanții au vizionat un film documentar despre exilul românesc, realizat de publicistul și cineastul Victor Popa. Programul a continuat cu intervențiile conf. univ. Anca Stângaciu, care a abordat tema „rezistenței prin scris” ca formă de libertate în exil, precum și ale prof. univ. Adrian Dinu Rachieru și prof. univ. Mihaela Albu, dedicate receptării operei eminesciene în exil și rolului presei culturale românești din afara granițelor.

Evenimentul a inclus un moment muzical susținut de studenții Facultății de Muzică și Teatru și o expoziție de pictură cu opere ale artistului Mihai Teodor Olteanu.

Foto credit: Mitropolia Banatului