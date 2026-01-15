Ziua Culturii Naționale, chemare la responsabilitate: Mitropolitul Petru al Basarabiei

Ziua Culturii Naționale este „o chemare la responsabilitate”, a transmis joi Mitropolitul Petru al Basarabiei.

„Suntem datori să păstrăm, să cultivăm și să transmitem mai departe ceea ce am primit de la Sfinții și bunicii noștri: credința lucrătoare în sânul Bisericii strămoșești, limba română, memoria istorică și vocația culturală a acestui pământ sfânt.”

„Biserica Ortodoxă Română din Basarabia va continua să susțină această lucrare, conștientă fiind că fără cultură și tradiție, credința se sărăcește în expresie, iar fără credință, cultura își pierde sensul ultim”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Cultură, spirit, identitate

Părintele mitropolit a subliniat legătura dintre cultură, identitate și spiritualitate.

„Cultura nu este un simplu produs al timpului, ci expresia sufletului unui popor, a credinței sale, a luptei pentru identitate și a moștenirii transmise din generație în generație”, a transmis Înaltpreasfinția Sa.

De asemenea, mesajul a adus în prim plan și rolul Bisericii în conturarea unei culturi naționale.

„În spațiul binecuvântat al Basarabiei, Biserica Ortodoxă Română a fost, de-a lungul veacurilor, nu doar păstrătoarea credinței ortodoxe, ci și școala, biblioteca și conștiința mărturisitoare a comunităților românești”, a scris Mitropolitul Petru al Basarabiei.

„Ierarhii, preoții și viețuitorii din sfintele mănăstiri ale Mitropoliei Basarabiei au fost, în egală măsură, slujitori ai altarului și oameni ai cărții, intelectuali de mare ținută, care au rodit prin Liturghie, scris, educație, traduceri, tipărituri și formarea generațiilor tinere.”

Mitropolia Basarabiei, factor identitar

În momentele de răscruce ale istoriei, Biserica a rămas vatră de cultură, limbă și memorie românească, iar mănăstirile și parohiile au devenit adevărate centre de rezistență identitară, spirituală și intelectuală, a continuat părintele mitropolit.

„Această lucrare nu aparține doar trecutului. Și astăzi, comunitățile Mitropoliei Basarabiei continuă să fie spații autentice de cultură, educație și afirmare a duhului românesc, în care credința se împletește firesc cu responsabilitatea față de patrimoniul spiritual și cultural al neamului nostru”, a afirmat Înaltpreasfințitul Părinte Petru.

Părintele mitropolit a amintit în acest sens faptul că anul 2026 a fost declarat în Mitropolia Basarabiei drept Anul omagial „Mitropolitul Antonie Plămădeală”, invitând clericii și credincioșii de pe ambele maluri românești la redescoperirea operei, a gândirii și a exemplului său pastoral și intelectual.

Mitropolitul Basarabiei și-a încheiat mesajul cu rugăciuni pentru înțelepciune în popor și binecuvântări pentru toți cei care slujesc cultura, educația și cuvântul scris.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei