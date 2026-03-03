Voluntarii ASCOR Alba Iulia au oferit flori doamnelor și domnișoarelor la Catedrala Reîntregirii

Voluntarii ASCOR Alba Iulia au oferit duminică flori doamnelor și domnișoarelor care au participat la Sfânta Liturghie la Catedrala Reîntregirii.

Activitatea a avut loc cu ocazia zilei de 1 martie, debutul primăverii și al Lunii Femeilor în România.

„Ne dorim să aducem puțină lumină și speranță în sufletele oamenilor, mai ales în momente cu semnificație aparte, cum este 1 martie”, au transmis voluntarii.

Prin acest demers, studenții ASCOR Alba Iulia au îmbinat tradiția mărțișorului cu bucuria creștină a dăruirii, oferind un simbol al primăverii și al prețuirii pentru femeile din comunitate.

Luna Femeilor în România

Duminică a debutat Luna Femeilor în România, fiind primul an în care este marcată după aprobarea inițiativei în Parlament și promulgarea ei de către Președintele României.

„Femeile creștine din viața Bisericii au urmat voinței lui Hristos, așa cum i-au urmat Maica Domnului, Femeile Mironosițe, Sfintele Mucenițe, Sfintele Cuvioase și întregul șir al tuturor Sfintelor Femei, înscrise în calendarul Bisericii și cinstite de Biserică”, transmitea Părintele Patriarh Daniel în Duminica Mironosițelor din 2022.

Luna Femeilor în România coincide cu Luna pentru Viață, martie fiind, de peste un deceniu, luna în care sunt organizate Marșul pentru Viață și alte activități de promovare a sprijinului pentru femei și copiii lor – născuți sau nenăscuți.

Foto credit: ASCOR Alba Iulia / Vasile Sârb