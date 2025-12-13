Voluntarii Arhiepiscopiei Bucureștilor au colindat persoanele private de libertate de la penitenciare din Capitală

Grupul de voluntari „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor a colindat vineri persoanele private de libertate de la trei unități de detenție din Capitală.

Colinda a debutat la Penitenciarul București-Jilava, unde persoanele private de libertate i-au primit pe tineri în capela instituției.

„Acești tineri minunați au creat o punte peste zidurile penitenciarului și au adus o bucurie deosebită persoanelor private de libertate care s-au putut bucura să audă de la acești tineri vestea nașterii Mântuitorului Hristos. A fost un moment emoționant pentru toți”, a declarat pentru Trinitas TV, preotul Marius Ilie de la Capela Penitenciarului București-Jilava.

Grupul de colindători a mers și la spitalul instituției, unde a colindat pacienții și personalul care îi îngrijește.

„Evenimentul de azi a fost un prilej minunat prin care tinerii din organizația Tineri în acțiune ne-au adus un strop de căldură, de empatie și, bineînțeles, de iubire. Lucruri de care deținuții încarcerați în unitatea noastră au mare nevoie. Au nevoie să se simtă iubiți, au nevoie să simtă atașament din partea noastră, au nevoie să simtă atenție și afecțiune”, a spus Andreea Panaite, șefa biroului de reintegrare socială.

Periplul colindătorilor s-a încheiat la Capela Penitenciarului București-Rahova.

„În perioada următoare, grupul Arhiepiscopiei Bucureștilor Tineri în acțiune va colinda și la Spitalul Obregia, acolo unde vom merge prin cât mai multe secții pentru a vesti bucuria Nașterii Domnului”, a anunțat Gabriel Negescu, inspector eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Activitățile grupului de voluntari din Postul Nașterii Domnului se vor încheia cu o tabără de colinde organizată la Mănăstirea Caraiman.

Foto credit: Tineri în acțiune