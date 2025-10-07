Viața monahală și slujirea preoțească înseamnă asumarea crucii cu credință și ascultare, spune PS Teofil Trotușanul

Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a oficiat luni Sfânta Liturghie la Mănăstirea Durău, cu ocazia deschiderii cursurilor clericale dedicate monahilor. „Viața monahală și slujirea preoțească înseamnă asumarea crucii cu credință și ascultare”, a subliniat ierarhul.

Preasfinția Sa a slujit alături de clerici monahi din cele patru eparhii ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, între care arhimandritul Melchisedec Velnic, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, și arhimandritul Nicolae Dănilă, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

„În anul comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocși români din secolul al 20-lea, cinstind pe sfinții nou canonizați, înțelegem că jertfa și statornicia în credință luminează întreaga Biserică. Martirajul este mărturia supremă a credinței și a iubirii pentru Hristos”, a subliniat Preasfinția Sa.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a subliniat importanța asumării pregătirii continue a clerului.

„Cursurile și seminarele pentru preoți și monahi sunt un mijloc de aprofundare a teologiei, de perfecționare a slujirii și de consolidare a unității în Biserică, pregătind slujitorii să răspundă cu înțelepciune nevoilor duhovnicești ale credincioșilor”.

Cursurile pentru obținerea gradului profesional Definitiv în preoție se desfășoară în perioada 5–7 octombrie 2025, la Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” de la Durău.

Acestea sunt organizate de Arhiepiscopia Iașilor, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului