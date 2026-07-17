UNESCO a lansat un raport despre impactul jurnalismului asupra economiei și societății

UNESCO a publicat raportul The Value of Journalism, care evidențiază contribuția jurnalismului independent la dezvoltarea economică, consolidarea securității naționale și creșterea capacității de adaptare a societății în fața dezinformării și a crizelor.

Raportul a fost lansat miercuri, în cadrul Global Media Forum, organizat la Bonn, Germania. Documentul, realizat de profesorul Mel Bunce și dr. Beth Pearson de la City St George’s, Universitatea din Londra, sintetizează cele mai recente cercetări privind rolul jurnalismului în economie, securitate și gestionarea crizelor și argumentează necesitatea unor investiții sporite în presa independentă.

Printre concluziile raportului se numără faptul că fiecare dolar investit în jurnalism poate genera până la 10 dolari în beneficii publice, prin reducerea fraudei, îmbunătățirea serviciilor publice și creșterea responsabilității instituțiilor.

De asemenea, un studiu realizat în 152 de țări a constatat că un acces mai mare la mass-media liberă este asociat cu o reducere a încălcărilor drepturilor omului și cu o probabilitate mai mică de conflicte și represiune.

Contribuția la securitatea națională

Raportul evidențiază și contribuția jurnalismului la securitatea națională. Costurile sociale ale dezinformării au fost estimate la 55-100 de miliarde de dolari doar în anul 2024, iar Forumul Economic Mondial a inclus dezinformarea printre cele mai importante riscuri globale pentru 2026.

Potrivit documentului, existența unei prese independente contribuie și la gestionarea situațiilor de criză. Un studiu care a analizat peste 2.300 de dezastre a arătat că un singur articol publicat de The New York Times a generat, în medie, 500.000 de dolari în ajutoare umanitare suplimentare.

Raportul citează și date din World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2022–2025, potrivit cărora libertatea de exprimare a scăzut cu 10% la nivel mondial din 2012, cel mai redus nivel din ultimele decenii.

În acest context, UNESCO subliniază că rezultatele raportului „oferă o bază solidă de dovezi pentru reluarea investițiilor publice și internaționale în jurnalismul independent ca bun public”.

Foto credit: UNESCO / Ignacio Marin