Un fost dependent de jocuri de noroc a mărturisit experiența sa cu adicția la o conferință a preoților români din Lazio

Un fost dependent de jocuri de noroc și-a prezentat miercuri experiența de viață și drumul spre recuperare în cadrul unei întâlniri dedicate dependențelor, organizată pentru preoții români din regiunea Lazio.

Întâlnirea a fost organizată de Parohia „Zămislirea Maicii Domnului” din Roma. Invitatul special a fost Andrei Bucșă, coordonator de programe în cadrul Centrul de consiliere și tratare a persoanelor cu dependențe „Sfântul Apostol Andrei”, care a vorbit despre dependența de jocuri de noroc, prezentând cauzele, manifestările și efectele acesteia, dar și metodele de recuperare.

În continuare, acesta a oferit o mărturie personală despre perioada în care s-a confruntat cu dependența, descriind lupta interioară și parcursul dificil până la ieșirea din această situație, experiență care a oferit participanților o perspectivă concretă asupra fenomenului.

Clericii au avut astfel ocazia să înțeleagă mai bine mecanismele prin care se instalează dependența, dar și modalitățile prin care pot sprijini persoanele afectate, în cadrul activității pastorale.

Organizatorii au anunțat că seria întâlnirilor va continua, următoarea temă fiind dedicată dependenței de ecrane și jocuri, adresată de această dată adolescenților și tinerilor.

Dependența de jocuri de noroc

În România, aproximativ 100.000 de persoane sunt afectate de dependența de jocuri de noroc, iar alte câteva procente din populație se află în risc, potrivit ultimelor studii.

Pentru a combate acest fenomen, Guvernul României a emis, prin Ordonanța de urgență, introducerea obligației operatorilor de jocuri de noroc de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea, potrivit Agerpres.

De la adoptare, mai mulți primari, cum ar fi cei din Slatina, Brăila, Ploiești, Iași sau Bacău au anunțat că vor interzice jocurile de noroc în aceste orașe.

Foto credit: Episcopia Italiei