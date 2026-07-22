De ziua Sf. Pr. Mărturisitor Ilie Lăcătușu, Trinitas Film ne invită să vizionăm un documentar despre viața lui

Trinitas Film a anunțat marți, în ajunul zilei de pomenire a Sf. Pr. Mărturisitor Ilie Lăcătușu, că pune la dispoziția publicului un documentar despre viața acestuia, regizat de Mihaela Poenaru.

În anii în care credința era sub prigoană aprigă, el a transformat întunericul închisorilor în lumină lăuntrică, iar suferința în rugăciune, se arată în prezentarea filmului.

Documentarul urmărește drumul acestui slujitor al lui Dumnezeu de la copilăria petrecută într-un sat din Vâlcea până la încercările cumplite ale regimului comunist și la recunoașterea sfințeniei vieții sale.

Documente de arhivă, imagini de epocă și mărturii ale rudelor, istoricilor și preoților recompun portretul unui om care a rămas neclintit în credință și a devenit un reper pentru generațiile următoare.

Vizionează filmul pe Trinitas Film. Abonamentul lunar la unica platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume este de doar 2 euro, iar fondurile colectate sprijină realizarea de noi filme documentare ortodoxe.

Foto credit: Trinitas Film