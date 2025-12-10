Trei volume unice despre istoria Dogmaticii Ortodoxe în România vor fi lansate la Arad

Trei volume ale lucrării „O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română” vor fi lansate în data de 16 decembrie, de la ora 17:00, în sala „Regele Ferdinand” a Primăriei Municipiului Arad.

Lucrarea, semnată de părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion Felea”, reprezintă un „proiect de cercetare unic în teologia românească și prezintă cele mai relevante contribuții dogmatice, de la teologia străromână până la reflecțiile contemporane”, potrivit comunicatului transmis de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

La eveniment vor participa profesori de teologie, cercetători, clerici, studenți, precum și reprezentanți ai autorităților locale. Prezentarea volumelor va fi susținută de părinții profesori Ștefan Buchiu și Sorin Șelaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, iar moderator va fi părintele profesor Ioan Tulcan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

Manifestarea va fi deschisă printr-un recital de colinde oferit de Corul Procord al Catedralei istorice din Arad.

Istoria Dogmaticii ortodoxe în România

Primul volum aduce pentru prima dată o reconstrucție a unei „dogmatici străromâne”, demonstrând prin izvoare patristice, inscripții și contribuțiile teologilor sciți că teologia daco-romană a participat la formarea Tradiției Patristice.

Al doilea volum surprinde în detaliu maturizarea dogmaticii în secolele 19-20, analizând impactul transformărilor culturale, al disputelor filosofice și al influențelor teologice externe, dar și cristalizarea unei perspective românești autentice.

Al treilea volum arată cum teologia dogmatică românească renaște după perioada comunistă, întorcându-se la Părinții Bisericii, integrând experiența mișcării ecumenice și propunând o dogmatică vie, filocalică și profund ancorată în viața liturgică a Bisericii.

Foto credit: Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad